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ÖSYM 2023 YKS sınav tarihi: TYT, AYT başvuruları ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi, "osym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı. Buna göre, Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran'da gerçekleştirilecek. Peki ÖSYM 2023 YKS sınavı ne zaman yapılacak? YKS 2023 başvurusu ne zaman başlıyor?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2023 TYT ne zaman yapılacak? ÖSYM 2023 YKS başvurusu ne zaman başlıyor?
ÖSYM 2023 YKS sınav tarihi değişti mi?

ÖSYM'nin 2023 sınav takvimi belli oldu. ÖSYM, 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi açıklandı. YKS 2023 ne zaman? ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanan sınav takvimine göre, YKS 2023 oturumları 17-18 Haziran 2023'te yapılacak. 2023 TYT ne zaman yapılacak?

ÖSYM'nin açıkladığı "2023 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sınav tarihi belli oldu.

ÖSYM YKS 2023 ne zaman?

  1. 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) 17-18 Haziran'da yapılacak.
  2. Temel Yeterlik Testi (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran'da gerçekleştirilecek.

2023 YKS başvurusu ne zaman başlıyor?

YKS başvuruları 9 Şubat-6 Mart 2023'te alınacak, sınavın sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.

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