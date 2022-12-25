2023 65 yaş maaşı ne kadar? 2023 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yaşlılık aylığı ödemesi

65 yaş maaşı, yaşlılık maaşı alan ya da yeni alacak vatandaşın gündeminde. Yaşlı vatandaşlara devlet tarafından verilen destek, ekonomik durumu iyi olmayan büyüklere adeta ilaç gibi gelmekte. Devlet tarafından 65 yaşında olan kişilere verilen yardıma ilişkin yeni ücretin ne kadar olduğu da yeni yaşlılık aylığı alanların takibinde. 2023 65 yaş parası ne kadar olacak?

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin net 8 bin 506 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Bu açıklama ardından 65 yaş ve engelli aylığında da yeni tutar merak konusu oldu.

REKLAM

65 yaş aylığı ne kadar 2023?

65 yaş aylığı, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından yeniden hesaplanacak. Mevcutta 1.684 TL olarak verilen 65 yaş aylığı yeni yılda 2 bin 604 TL'ye yükselecek.

65 yaş maaşı kimler alır, kimler yaşlılık aylığına başvurabilir?

1. 65 yaşını doldurmuş olan, 2. Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan, 3. Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen, 4. 2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığına başvuru yapabilir.

65 yaş aylığı ne zaman alınır?

Aylık bağlama işlemleri, Mal müdürlükleri/ Defterdarlıklar tarafından tüm belgelerin Genel Müdürlüğümüze eksiksiz olarak ulaşmasıyla ve geliş sırasına konularak yapılmaktadır. Eksik bilgi olması durumunda, yapılacak yazışmalar nedeniyle aylık bağlama işlemleri uzamaktadır.

• İlk ödeme, Türkiye genelinde herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubeleri tarafından daha sonraki ödemeler ise Türkiye genelindeki herhangi bir PTT şubeleri kanalıyla yapılır.

• 2022 sayılı Kanun uyarınca ödenen aylıklar bir hizmet veya prim karşılığı olamayıp sosyal yardım niteliğindedir. Bu aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödenmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu 5510 Sayılı Kanun 4/1(c) Kapsamında Yaşlılık Aylığı Bağlanma Başvuru Ekranı

ÖZGÜN Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu? 2023 Askerlik ve doğum borçlanması tutarı