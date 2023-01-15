65 yaş aylığı ne kadar?

2023 yaşlılık maaşı ücreti, asgari ücrete gelen yeni zam sonrasında belli oldu. Geçtiğimiz yıl 65 yaş aylığı ücreti 1684 lira olarak veriliyordu. Asgari ücrete gelen zam sonrasında bu rakam değişecek. Peki, 2023 yaşlılık maaşı ne kadar oldu?

2023 yaşlılık maaşı (65 yaş aylığı) ne kadar?

65 yaş aylığı, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından yeniden hesaplanacak. Mevcutta 1.684 TL olarak verilen 65 yaş aylığı yeni yılda 2 bin 604 TL'ye yükselecek.

65 yaş aylığı zamlı ne zaman yatacak?

Memurlar 15 Ocak'ta, SSK ve Bağkur emeklileri 18'inden sonra maaş günlerinde zamlı ücretlerini alacak. Bütün sosyal yardımlar da bu ay zamlı yatacak.

65 yaş maaşına kimler başvurabilir?

1. 65 yaşını doldurmuş olan,

2. Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,

3. Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen,

4. 2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığına başvuru yapabilir.

65 yaş üstü maaşı kaç ayda bir alınır?

Bu aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödenmektedir.

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Evi olan 65 yaş aylığı alabilir mi?

Evet, alabilirler. Vatandaş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına müracaat etmelidir.

Karı koca 65 yaş aylığı alabilir mi?

Eşlerden her ikisi de 65 yaşını doldurmuşsa, ikisi de ayrı ayrı yaşlı aylığı alabilir.