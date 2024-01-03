Türkiye'de 7 milyon kişiyi direkt, dolaylı olarak da milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı belli oldu. Asgari ücret yüzde 49.11 oranında artarak 17 bin 2 lira oldu.

Asgari ücret artışıyla birlikte birçok kalem ödeme ve ücretlerde değişiklikler yaşandı. İşsizlik maaşı, staj ücreti, GSS primi, doğum ve askerlik borçlanması, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı, engelli aylıkları gibi ücretler asgari ücret tutarı kadar arttı.

65 yaş maaşı artacak mı?

Memurlara yapılacak artış, memur maaş katsayılarında bir artışa neden olduğu için, yaşlılık aylığı, engellilik aylığı, evde bakım aylığı ve desteği alanların ödemelerinde de artış olacak.

65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları da yapılacak zam oranından etkilenecek.

2024 yaşlılık maaşı (65 yaş aylığı) zamlandı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı aylığının 2 bin 348, yüzde 40-69 engelli aylığının 1874, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığının ise 2 bin 811 liraya yükseltildiğini açıklamıştı. Yeni asgari ücret zammı sonrası yaşlılık maaşı da arttı.

65 yaş maaşı ne kadar oldu?

Asgari ücret yüzde 49.11 oranında artarak 17 bin 2 lira oldu. Asgari ücret artışıyla birlikte 65 yaş maaşı da yükseldi. 65 yaş aylığı 4 bin 747,80 TL oldu.

65 yaş aylığı zamlı ne zaman yatacak?

Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödenmektedir.

65 yaş maaşına kimler başvurabilir?

1. 65 yaşını doldurmuş olan,

2. Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,

3. Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen,

4. 2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığına başvuru yapabilir.

65 yaş üstü maaşı kaç ayda bir alınır?

Bu aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödenmektedir.

Evi olan 65 yaş aylığı alabilir mi?

Evet, alabilirler. Vatandaş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına müracaat etmelidir.

Karı koca 65 yaş aylığı alabilir mi?