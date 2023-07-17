Yökdil/2
YÖKDİL başvuru işlemleri 11 Temmuz ile 17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. YÖKDİL başvuru ücreti 260 lira olarak belirlendi.
YÖKDİL/2 NE ZAMAN YAPILACAK 2023?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte YÖKDİL sınav tarihi belli oldu.
Buna göre; Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 27 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.
YÖKDİL BAŞVURU EKRANI
YÖKDİL 2 için başvurular ÖSYM AİS ekranı üzerinden tamamlanacak. Başvurular için son gün 17 Temmuz. Sınav için geç başvurular ise 25 Temmuz'da alınacak.
YÖKDİL/2 BAŞVURU TAKVİMİ
YÖKDİL/2 sınav başvuruları 11- 17 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılabilecek.
YÖKDİL geç başvuruları ise 25 Temmuz'da sonlanacak.
YÖKDİL SINAVI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKAYA YATIRILIR?
Sınav başvuru ücreti 260 TL olarak belirlendi. Sınav ücretinin yatırılacağı bankalar ise şu şekilde;
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylarhariç)
Albaraka Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı(KKTC’den başvuracak adaylar hariç) QNB Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılık (KKTC’den başvuracakadaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank’ın ATM, internet bankacılığı ve şubeleri
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylarhariç)
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası’nın sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı.