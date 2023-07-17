'YKS sınav sonuçları 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?' sorusu üniversite sınavına giren milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), ÖSYM tarafından 17 ve 18 Haziran tarihlerinde üç farklı oturumla gerçekleştirildi. Üniversite sınavına yaklaşık 3 milyon 498 bin 18 öğrenci katıldı. Bu kapsamda milyonlarca öğrenci heyecanlı bir şekilde YKS sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 2023 ÖSYM YKS Üniversite sonuç tarihi hangi gün? İşte soruların yanıtları.