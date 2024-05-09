Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) sonuçları için bekleyiş sona erdi. 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen ALES/1 sonuçları erişime açıldı. ALES/1 sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ALES 2 ikinci oturumuna yönelik başvuru ve sınav tarihine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, 2024-ALES/2 ne zaman? ALES başvuruları ne zaman alınacak?
ALES/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM sınav takvimine göre, ALES/2 başvuruları, 3-12 Haziran 2024 tarihleri arasında alınacak.
ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?
ALES-2 oturumu, 28 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.
28 Temmuz'da gerçekleşecek olan sınavın sonuçları ise 16 Ağustos'ta erişime açılacak.
ALES-1 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)i ALES/1 sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
ÖSYM'den yapılan açıklamada; "21 Nisan 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-ALES/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 08 Mayıs 2024 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı(ALES) nedir?
Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim, öğretim planlamacısı, kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atamalarda,
Lisansüstü eğitime girişte,
Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları veren ÖSYM tarafından gerçekleştirilen bir sınavdır.
ALES ne zaman, nerelerde yapılır?
Sınav yılda ÜÇ kez İlkbahar (genellikle Mayıs ayı içerisinde), Yaz ve Sonbahar (genellikle Kasım ayı içerisinde) dönemlerinde 81 il merkezi ile Lefkoşa ve Bişkek’te yapılır.
ALES’e kimler başvurabilir?
Sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.
ALES’e nasıl başvurabilirim? Başvuru sırasında neler yapmam gerekiyor?
Son iki yıl içerisinde ALES’e başvurmuş olan adaylar başvurularını isterlerse ÖSYM’den şifre edinerek bireysel olarak internet aracılığıyla kendileri yapabilirler ya da başvuru merkezlerinden yaptırabilirler.
Son iki yıl içerisinde ALES’e başvurmamış adaylar başvurularını başvuru merkezleri aracılığıyla yapacaklardır. Başvuru merkezleri ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.
ALES puanı kaç yıl geçerli?
ALES sonucunda alınan puanlar 5 yıl süreyle geçerli olacak.