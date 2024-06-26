Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024-ALES/2) katılacak öğrenciler bir yandan sınav hazırlıklarını yaparken bir yandan da sürece ilişkin ayrıntıları araştırıyor. lk ALES sınavının tamamlanması ve sonuçların açıklanmasının ardından ALES/2'ye girecek olanlar sınav hakkında detayları merakla araştırıyor. İşte "ÖSYM 2024 sınav takvimi ile ALES/2 geç başvuruları ne zaman, saat kaçta yapılacak?" sorusunun yanıtı.
ALES/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından bu yılın ikinci ALES sınavı için geç başvuru tarihleri de açıklandı.
Buna göre; ALES/2 başvuruları 3 Haziran 2024 tarihinde başlayıp, 12 Haziran 2024 tarihinde sona erdi. Sınavın geç başvuruları ise 26 Haziran 2024 tarihinde alınacak.
ALES 2 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ALES 2 geç başvuru ücreti 735 TL oluyor.
ALES YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
ALES/2 sınavı 28 Temmuz tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak. Adayların sınav giriş yerlerinin en geç sınavdan 10 gün önce açıklanması bekleniyor. Adaylar, sınava girecekleri yeri gösteren sınav giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecek.
ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?
ALES-2 oturumu, 28 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.
ALES/2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
28 Temmuz'da gerçekleşecek olan sınavın sonuçları ise 16 Ağustos'ta erişime açılacak.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı(ALES) nedir?
Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim, öğretim planlamacısı, kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atamalarda,
Lisansüstü eğitime girişte,
Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları veren ÖSYM tarafından gerçekleştirilen bir sınavdır.
ALES ne zaman, nerelerde yapılır?
Sınav yılda ÜÇ kez İlkbahar (genellikle Mayıs ayı içerisinde), Yaz ve Sonbahar (genellikle Kasım ayı içerisinde) dönemlerinde 81 il merkezi ile Lefkoşa ve Bişkek’te yapılır.
ALES’e kimler başvurabilir?
Sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.
ALES’e nasıl başvurabilirim? Başvuru sırasında neler yapmam gerekiyor?
Son iki yıl içerisinde ALES’e başvurmuş olan adaylar başvurularını isterlerse ÖSYM’den şifre edinerek bireysel olarak internet aracılığıyla kendileri yapabilirler ya da başvuru merkezlerinden yaptırabilirler.
Son iki yıl içerisinde ALES’e başvurmamış adaylar başvurularını başvuru merkezleri aracılığıyla yapacaklardır. Başvuru merkezleri ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.
ALES puanı kaç yıl geçerli?
ALES sonucunda alınan puanlar 5 yıl süreyle geçerli olacak.