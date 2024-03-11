Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/1) başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Üniversite lisans mezunlarının, yeni yılda yüksek lisans yapabilmek için katılım sağlayacakları ALES için başvuru ve sınav tarihleri merak ediliyor. Peki, 2024 ALES başvuruları ne zaman?
2024 ALES BAŞVURU NE ZAMAN?
ALES başvuru tarihleri 1 Mart ile 11 Mart tarihleri arasında olarak belirlendi.
ALES geç başvuru ise 19 Mart'ta yapılacak.
2024 ALES SINAVI NE ZAMAN?
ALES 2024/1 sınavı 21 Nisan tarihinde uygulanacak.
ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ÖSYM ALES sınavı başvuru ücreti olarak 490 lira olarak belirlenirken başvuru işlemleri 11 Mart tarihinde sona erecek.
ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.
2024 ALES SINAV TAKVİMİ
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 21 Nisan'da yapılacak, sonuçları ise 10 Mayıs'ta açıklanacak.
ALES/2 başvuruları 3 Haziran 12 Haziran tarihleri arasında alınacak.
28 Temmuz'da gerçekleşecek olan sınavın sonuçları ise 16 Ağustos'ta erişime açılacak.
ALES'in 2024 yılındaki son sınavı olan ALES/3 ise 17 Kasım'da yapılacak. Bu sınavın başvuruları ise 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.