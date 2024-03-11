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ALES başvuru işlemleri için son gün geldi: İşte ÖSYM 2024 sınav takvimi

21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan ALES için başvuru son günü geldi. 2024-ALES/1 başvuruları sona ermesinin ardından adayların giriş belgeleri açıklanacak ve sınav giriş yerleri açıklanacak. Peki ALES/1 başvuruları ne zaman? İşte ÖSYM 2024 sınav takvimi...

09:07 - 11/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
ALES sınavı başvuru tarihi
ALES sınavı başvuru tarihi

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/1) başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Üniversite lisans mezunlarının, yeni yılda yüksek lisans yapabilmek için katılım sağlayacakları ALES için başvuru ve sınav tarihleri merak ediliyor. Peki, 2024 ALES başvuruları ne zaman?

2024 ALES BAŞVURU NE ZAMAN?

ALES başvuru tarihleri 1 Mart ile 11 Mart tarihleri arasında olarak belirlendi.

ALES geç başvuru ise 19 Mart'ta yapılacak.

2024 ALES SINAVI NE ZAMAN?

ALES 2024/1 sınavı 21 Nisan tarihinde uygulanacak.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM ALES sınavı başvuru ücreti olarak 490 lira olarak belirlenirken başvuru işlemleri 11 Mart tarihinde sona erecek.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

2024 ALES SINAV TAKVİMİ

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 21 Nisan'da yapılacak, sonuçları ise 10 Mayıs'ta açıklanacak.

ALES/2 başvuruları 3 Haziran 12 Haziran tarihleri arasında alınacak.

28 Temmuz'da gerçekleşecek olan sınavın sonuçları ise 16 Ağustos'ta erişime açılacak.

ALES'in 2024 yılındaki son sınavı olan ALES/3 ise 17 Kasım'da yapılacak. Bu sınavın başvuruları ise 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.

ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?
ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM aday şifresi, ÖSYM'nin yaptığı tüm sınavlara başvuru yapabilmek için gerekli olan bir şifredir. ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM tarafından adayların sınav başvurularını, sonuçlarını ve diğer işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir sistemdir. ÖSYM sınav tercihleri, sınav giriş belgesi ile sınava ilişkin tüm bilgiler ÖSYM AİS üzerinden yapılmakta. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.


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