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ALES sınavı için geri sayım başladı: ÖSYM AİS üzerinden duyurdu! Sınav giriş yeleri belli oldu

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES/1 için geri sayım başladı. 1 - 11 Mart tarihleri arasında başvuruları alınan 2024-ALES/1 sınav için giriş yerleri belli oldu. ALES giriş belgesi ÖSYM AİS üzerinden sorgulanacak. Peki 2024 ALES ne zaman, saat kaçta? ÖSYM GİRİŞ: ALES/1 Sınav giriş yeri sorgulama.

12:07 - 15/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 12:08 - 15/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
ALES sınavı ne zaman?
ALES sınavı ne zaman?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES/1 için geri sayım başladı. Nisan ayında ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek ALES/1'e katılacak adaylar için ÖSYM sınav giriş yerlerini erişime açtı. Peki, 2024 ALES ne zaman?

2024 ALES SINAVI NE ZAMAN?

ALES 2024/1 sınavı 21 Nisan tarihinde uygulanacak.

ALES/1 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ALES/1 21 Nisan 2024 Pazar günü uygulanacak. Sınav 10.15'te başlayacak.

ALES GİRİŞ YERİ AÇIKLANI MI?

Pazar günü uygulanacak ALES için giriş yerleri ÖSYM AİS üzerinden sorgulanacak. Sisteme T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapmak gerekiyor.

2024 ALES SINAV TAKVİMİ

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 21 Nisan'da yapılacak, sonuçları ise 10 Mayıs'ta açıklanacak.

ALES/2 başvuruları 3 Haziran 12 Haziran tarihleri arasında alınacak.

28 Temmuz'da gerçekleşecek olan sınavın sonuçları ise 16 Ağustos'ta erişime açılacak.

ALES'in 2024 yılındaki son sınavı olan ALES/3 ise 17 Kasım'da yapılacak. Bu sınavın başvuruları ise 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.

ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM aday şifresi, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapmak için kullanılan kişisel bir koddur. Her aday için benzersizdir ve gizli tutulmalıdır. ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM tarafından adayların sınav başvurularını, sonuçlarını ve diğer işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir sistemdir. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.

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ALES sınavı için geri sayım başladı: ÖSYM AİS üzerinden duyurdu! Sınav giriş yeleri belli oldu