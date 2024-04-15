Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES/1 için geri sayım başladı. Nisan ayında ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek ALES/1'e katılacak adaylar için ÖSYM sınav giriş yerlerini erişime açtı. Peki, 2024 ALES ne zaman?
2024 ALES SINAVI NE ZAMAN?
ALES 2024/1 sınavı 21 Nisan tarihinde uygulanacak.
ALES/1 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ALES/1 21 Nisan 2024 Pazar günü uygulanacak. Sınav 10.15'te başlayacak.
ALES GİRİŞ YERİ AÇIKLANI MI?
Pazar günü uygulanacak ALES için giriş yerleri ÖSYM AİS üzerinden sorgulanacak. Sisteme T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapmak gerekiyor.
2024 ALES SINAV TAKVİMİ
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 21 Nisan'da yapılacak, sonuçları ise 10 Mayıs'ta açıklanacak.
ALES/2 başvuruları 3 Haziran 12 Haziran tarihleri arasında alınacak.
28 Temmuz'da gerçekleşecek olan sınavın sonuçları ise 16 Ağustos'ta erişime açılacak.
ALES'in 2024 yılındaki son sınavı olan ALES/3 ise 17 Kasım'da yapılacak. Bu sınavın başvuruları ise 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.