2024 yılı fındık fiyatları için gözler Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) çevrildi. 4 Ağustos tarihinde Giresun'da başlayacak olan fındık hasadına kısa bir süre kala, fiyatlar üzerindeki beklentiler artmış durumda. Rekolteye göre belirlenen fındık fiyatları, hasat sezonu öncesinde açıklanacak. Alan bazlı ödeme, mazot ve gübre destekleriyle birlikte kilogram başına fındık fiyatları 2024 yılında yeniden belirlenecek. TMO, fındık fiyatlarını Levant ve Giresun kalite olarak ayırıyor. Peki, fındık fiyatları ne kadar olacak, kaç TL? Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık fiyatlarını açıkladı mı, ne zaman açıklayacak? İşte ayrıntılar...

YENİ FINDIK FİYATLARI 2024 AÇIKLANDI MI?

2024 yılı fındık taban fiyatları henüz belli olmadı. Alınan bilgiye göre Giresun'da 2024 ürünü fındık hasadının 0-250 rakım arası sahil kesimde 4 Ağustos, 250-500 rakım arası orta kesimde 10 Ağustos ve 500-750 rakım yüksek kesimde de 17 Ağustos'ta başlamasına karar verildi. Bu bilgiye göre 4 Ağustos'tan önce fındık alım fiyatlarının açıklanması bekleniyor.

Öte yandan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, "Ziraat odalarımızın çalışmaları sonucunda 117,46 TL’lik maliyetin üzerine refah payı eklenerek, en az taban fiyatın 160 TL olarak oluşmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar belli olduğunda haberimize eklenecektir.

2024 YILI FINDIK FİYATLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yılın fiyatları 7 Ağustos tarihinde duyurulmuştu. Kısa süre içerisinde fındık fiyatlarının netlik kazanması bekleniyor.

GEÇEN YIL FINDIK FİYATLARI NE KADARDI?

2024 yılı fındık fiyatları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Erdoğan Giresun kalite için kg başına 84 lira, levant kalite için kg başında 82,50 TL olarak belirlendiğini duyurmuştu.

Giresun kalite kabuklu fındık için 84,00 TL/Kg,

Levant kalite kabuklu fındık için 82,50 TL/Kg,

Sivri kalite kabuklu fındık için 80,00 TL/Kg,