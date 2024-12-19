Kpss 2024/2 atama başvurusu ne zaman? ÖSYM atama kılavuzda, atama yapılacak kadrolar ve pozisyonlar, bu pozisyonlar için aranan şartlar ve kontenjan detayları yer alacak. ÖSYM tercih kılavuzu yayınlandı mı? Merkezi atama başvurusu nasıl yapılır?

KPSS 2024/2 MERKEZİ ATAMA KILAVUZU AÇIKLANDI MI?

KPSS 2024/2 merkez atama takvm ÖSYM tarafından erşme açıldı.

Yayımlanan kılavuzda bazı kurumlardaki kadro ve pozisyonlara 2. yerleştirme Aralık ayında yapılacak.

KPSS 2024/2 MERKEZİ ATAMA TERCİH TAKVİMİ

Kpss 2024/2 merkezi atama başvuru tarihleri ÖSYM tarafından duyuruldu. Buna göre, Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme için başvurular 19-26 Aralık tarihleri arasında yapılacak.

KPSS 2024/2 MERKEZİ ATAMA TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, 2024 KPSS merkezi atama tercihlerini, ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle bireysel olarak gerçekleştirebilecekler.

KPSS 2024/2 TERCİH ROBOTU

2024/2 KPSS merkezi atama tercih işlemleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile bireysel olarak yapılabilecek.







