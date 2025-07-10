Temmuz ayına girilmesiyle birlikte 2025 yılı adli tatil süreci vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Dava dosyası bulunan ya da mahkeme süreci devam eden kişiler, adli tatilin başlangıç ve bitiş tarihlerini merak ediyor. Öte yandan bazı davalar, tatil sürecinde de işlemeye devam ediyor. Peki, 2025 adli tatil ne zaman başlıyor, hangi davalar istisna sayılıyor?
Her yıl temmuz ayında başlayan ve yaklaşık bir ay süren adli tatil süreci, 2025 yılı için de gündeme geldi. Vatandaşlar, duruşmaların hangi tarihe kadar yapılacağını ve bu süreçte hangi davaların görülebileceğini araştırıyor. Adli tatilde bazı dosyalar işlemeye devam ederken, pek çok dava ise eylül ayına erteleniyor.
ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Adli tatil 20 Temmuz Pazar günü başlayacak ve 31 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.
2025 adli tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor hangi davalar görülmeye devam edecek
ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR NELER?
Bu süreçte birçok dava ve yargı işine ara verilirken, bazı acil ve ivedi işler aksamadan sürüyor. İşte adli tatil boyunca görülebilecek işlemler:
İhtiyati tedbir ve haciz talepleri
Nafaka, soybağı, velayet ve vesayet davaları
Nüfus kayıt işlemleri
İş, ticari defter, iflas ve konkordato davaları
Tahkim, keşif gibi çekişmesiz işler
Mahkemeye "ivedi işlem" kararı verilmesi durumundaki iş ve işlemler
Ayrıca Yargıtay ve Danıştay’da nöbetçi heyetler görev yapacak; bu heyetler özellikle tutukluluk incelemeleri ve yürütmenin durdurulması taleplerine bakmaya devam edecek.