Her yıl temmuz ayında başlayan ve yaklaşık bir ay süren adli tatil süreci, 2025 yılı için de gündeme geldi. Vatandaşlar, duruşmaların hangi tarihe kadar yapılacağını ve bu süreçte hangi davaların görülebileceğini araştırıyor. Adli tatilde bazı dosyalar işlemeye devam ederken, pek çok dava ise eylül ayına erteleniyor.

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Adli tatil 20 Temmuz Pazar günü başlayacak ve 31 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.

2025 adli tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor hangi davalar görülmeye devam edecek

ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR NELER?

Bu süreçte birçok dava ve yargı işine ara verilirken, bazı acil ve ivedi işler aksamadan sürüyor. İşte adli tatil boyunca görülebilecek işlemler:

İhtiyati tedbir ve haciz talepleri

Nafaka, soybağı, velayet ve vesayet davaları

Nüfus kayıt işlemleri

İş, ticari defter, iflas ve konkordato davaları

Tahkim, keşif gibi çekişmesiz işler

Mahkemeye "ivedi işlem" kararı verilmesi durumundaki iş ve işlemler