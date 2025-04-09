2025 FED FAİZ TOPLANTI TAKVİMİ: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

ABD Merkez Bankası'nın (FED) Mayıs ayı faiz kararı, 6-7 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek toplantının ardından, 7 Mayıs günü Türkiye saatiyle 22:00'de açıklanacak. Bu kritik karar öncesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan 2025'te duyurduğu yeni gümrük tarifeleri, küresel piyasalarda dalgalanmalara yol açtı. Tüm ülkelere en az %10'luk temel gümrük vergisi getiren bu karar, özellikle Çin, Avrupa Birliği ve Japonya gibi büyük ticaret ortaklarını hedef alıyor.