2025 FED FAİZ TOPLANTI TAKVİMİ: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

ABD Merkez Bankası’nın (FED) mayıs ayında açıklayacağı faiz kararı öncesi piyasalarda tansiyon yükseliyor. Küresel yatırımcılar, son günlerde ABD'den gelen ekonomik veriler ve Trump’ın vergi tarifesi hamlelerinin etkisiyle temkinli hareket ederken; dolar, altın, borsa ve kripto paralarda dalgalanmalar dikkat çekiyor. Tüm gözler şimdi 7 Mayıs’ta açıklanacak FED faiz kararına çevrilmiş durumda.
ABD Merkez Bankası'nın (FED) Mayıs ayı faiz kararı, 6-7 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek toplantının ardından, 7 Mayıs günü Türkiye saatiyle 22:00'de açıklanacak. Bu kritik karar öncesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan 2025'te duyurduğu yeni gümrük tarifeleri, küresel piyasalarda dalgalanmalara yol açtı. Tüm ülkelere en az %10'luk temel gümrük vergisi getiren bu karar, özellikle Çin, Avrupa Birliği ve Japonya gibi büyük ticaret ortaklarını hedef alıyor.
MAYIS AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?
ABD Merkez Bankası Para Politikası Kurulu takvimine göre nisan ayı toplantısı yapılmayacak. Faiz kararı 6-7 Mayıs tarihlerinde uygulanacak toplantı ardından 7 Mayıs günü saat 22.00'de ilan edilecek.
ABD Merkez Bankası (FED) Mart ayı toplantısında açıkladığı karar göre, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 4.25-4.50 seviyesinde sabit tuttu.
Şubat ayında açıklanan kararda da, faiz sabit bırakılmıştı. FED bu tarihlerden önceki 3 toplantıda da üst üste indirim kararı almıştı.
FED TOPLANTI TARİHLERİ
FED toplantı takvimi: 6-7 Mayıs, 17-18 Haziran, 29-30 Temmuz, 16-17 Eylül, 28-29 Ekim ve 9-10 Aralık.