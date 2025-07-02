2025 TUS ve STSTIP 2. dönem başvuruları başladı: TUS başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM Ais başvuru sayfası

ÖSYM, 2025 yılı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ile STSTIP 2. dönem başvurularının başladığını duyurdu. Başvuru işlemlerini gerçekleştirecek olan adaylar işlemlerini 9 Temmuz tarihine kadar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tamamlayabilecek. Peki TUS 2. dönem başvuru ücreti ne kadar? İşte AİS giriş ve başvuru ekranı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 17 Ağustos'ta düzenlenecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvuruları başladı.
TUS VE STS 2. DÖNEM BAŞVURULARI 9 TEMMUZ'DA SONA ERECEK
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan 2025-TUS 2. Dönem ile 2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem başvuruları, 9 Temmuz'a kadar devam edecek. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.
TUS 2. DÖNEM SINAV BAŞVURU ÜCRETİ
Başlangıç Tarihi :02.07.2025 11:00
Bitiş Tarihi :09.07.2025 23:59
Ödeme Yerleri:Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); QNB Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Yapı ve Kredi Bankası’nın mobil bankacılığı (MERNİS’te kaydı bulunmayan adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/ veya https://sanalpos.osym.gov.tr/)
STSTIP 2. DÖNEM SINAV BAŞVURU ÜCRETİ
Başlangıç Tarihi :02.07.2025 11:00
Bitiş Tarihi :09.07.2025 23:59