205 YKS ne zaman? Üniversite sınavı (YKS) giriş yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav takvimi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından üç oturumda düzenlenecek olan (TYT,AYT,YDT) sınavları için artık son viraja girildi. Binlerce lise son sınıf öğrencisi ile yeniden üniversite sınavına başvuran adaylar sınav yerlerinin açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. 2025 YKS sınavı giriş belgeleri hakkında şu anda resmi bir açıklama yer almasa da, önceki yıllarda olduğu gibi YKS sınavından yaklaşık 10 gün önce sınav yerleri belli olmaktadır. İşte 2025 yılı üniversite sınavı (YKS) takvimi.





2025 YKS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS), 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 Cumartesi günü,

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 22 Haziran 2025 Pazar günü sabah,

Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025 Pazar günü öğleden sonra organize edilecek.

SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı, sınav giriş belgelerinin, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün öncesinde erişime açılması bekleniyor. Bu bilgiler baz alındığında ise 2025 YKS sınav giriş belgelerinin, haziran ayının ikinci haftasında erişime açılması bekleniyor.





SINAVA GİRME ZORUNLUĞU VAR MIDIR?

ÖSYM tarafından merkezî yerleştirme yapılan programlar ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YKS’ye girmeleri zorunludur.





-TÜBİTAK’ın katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş, bronz madalya alanlar ile Uluslararası ISEF Proje Yarışması ve AB Genç Bilim Adamları Yarışmasına katılarak birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülü alan adaylar, isterlerse kendi alanlarındaki yükseköğretim programlarına (burslu ve indirimli programlar hariç) sınavsız olarak kontenjan dışında ÖSYM tarafından yerleştirildiklerinden bu adayların YKS’ye girme zorunluluğu yoktur ancak bu

durumdaki adayların başvuru süresi içinde 2025-YKS başvurularını tamamlamış olmaları zorunludur.





-Yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor (spor bilimleri alanında eğitim veren) programlarında öğrenim görmek isteyen 2025 Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) adaylarının da (Özel Yetenek Sınavına (ÖZYES) girecek engelli adaylar da dâhil) 2025-YKS’ye başvuru yapmaları ve sınavın ilgili oturumuna katılmaları gerekmektedir.





-Yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretimin tamamını yurt dışında tamamlayanların Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına kabul usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmekte olup ayrıntılı bilgiye www.yok.gov.tr internet adresindeki Öğrenci başlığı altında yer alan Kendi İmkanları ile Eğitim Alacaklar/Yurt Dışında Lise Eğitimi Alanlar sekmesinden ulaşılabilmektedir. Bu haktan yararlanmak isteyenlerin 2025-YKS’ye başvuru yapma ve YKS’ye

girme zorunluluğu yoktur ancak bazı yükseköğretim kurumları yurt dışından öğrenci kabulünde YKS puanlarını kullanabilecektir. Bununla birlikte ortaöğretimin tamamını yurt dışında tamamlayan T.C. uyruklu veya uyruğundan biri T.C. olan çift uyrukluların Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına girişte bu sınavın sonuçlarından yararlanmayı istemeleri halinde 2025-YKS’ye başvuru yapma ve YKS’ye girme zorunluluğu bulunmaktadır.





SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAKTIR?

TYT’de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır. TYT’de uygulanacak testler ve kapsamları, Tablo 1A’da gösterilmiştir.





AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.





YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir. YKS’de uygulanacak testler ve soru sayıları Tablo 1B’de gösterilmiştir. Adaylar sınavda, öğretim programları kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen "ÖSYM tarafından 2025 Yılında Gerçekleştirilecek TYT, AYT ve YDT Sınavlarına Esas Ortak Derslere Ait Kazanım ve Açıklamalar"daki konu, kazanım ve açıklamalardan sorumlu olacaklardır. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "(ÖSYM TARAFINDAN 2025 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK TYT, AYT VE YDT SINAVLARINA ESAS) ORTAK DERSLERE AİT KAZANIM

VE AÇIKLAMALAR", Millî Eğitim Bakanlığının https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2025_01/27165106_yks_2025.pdf internet adresinden yayımlanmıştır.



