Mayıs evde bakım maaşları yattı mı? 24 Mayıs 2022 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın takibinde verilen evde bakım maaşlarına son olarak 2022 Ocak ayında zam yapıldı. Bu ödemelerden yararlanan vatandaşlar ise 24 Mayıs 2022 Salı gününde evde bakım maaşı yatan iller listesini araştırmakta.

EVDE BAKIM MAAŞLARI YATTI MI? (24 MAYIS SALI)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında evde bakım maaşlarının 15 Mayıs Pazar günü itibariyle hesaplara yatırılacağını duyurmuştu. Bakan Derya Yanık yaptığı yazılı açıklamada, "Bakanlık olarak engelli bireylere yönelik bakım hizmetlerimizi Bütünleşik Bakım Modeli kapsamında gerçekleştiriyoruz. Aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz" dedi.

24 MAYIS SALI 2022 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşını her ayın 15'i ile 31'ü arasında hesaplara yatıyor.

Evde bakım maaşının yapıldığı iller yavaş yavaş netleşmeye başlandı. Maaş hakkı olanlar e-Devlet üzerinden evde bakım maaşının hesabına yatıp yatmadığını sorgulayabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

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EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen hak sahibi başına aylık 2 bin 354 TL ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 278 milyon TL evde bakım yardımını yarından itibaren hesaplara yatırmaya başlıyoruz. Bu ay 543 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanacak. Yarın başlayacak ödemeler 20 Mayıs'ta tamamlanacak. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.