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26-27 Haziran bankalar açık mı?

Kurban bayramı kapsamında resmi tatilin 9 güne uzatılması sonrası ‘26-27 Haziran bankalar açık olacak mı?’ sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. 2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba günü idrak edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan 26-27 Haziran tarihlerinin idari izin kapsamına alındığını ve Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını ifade etmişti. Bu açıklama sonrası bankada işlemi olan vatandaşlar şimdiden Pazartesi günü ve arefe günü bankaların açık mı yoksa kapalı mı olduğunu merak ederek araştırıyor. Peki, 26-27 Haziran bankalar açık mı, kapalı mı olacak? 27 Haziran Arefe günü bankalar çalışıyor mu? Hangi bankalar açık olacak? İşte soruların yanıtları.

11:20 . 23/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
26-27 HAZİRAN bankalar açık mı? Arefe günü bankalar açık mı, kapalı mı?

26-27 HAZİRAN bankalar açık mı? Arefe günü bankalar açık mı, kapalı mı?

2023 Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Bayramın yaklaşmasıyla beraber vatandaşların aklında bir takım sorular oluşuyor. Bunlardan bir tanesi de 26 ve 27 Haziran’da bankaların açık olup olmayacağı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Kurban Bayramı ile ilgili özellikle turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." demişti. Bilindiği üzere özel ve kamu bankaları resmi tatillerde kapalı oluyor. Peki 26-27 Haziran hangi bankalar açık olacak? İşte detaylar.

26-27 HAZİRAN BANKALAR AÇIK MI?

İdari izin kamu çalışanlarını kapsıyor. Bu nedenle özel sektör bankalar idari izin kapsamında yer almıyor. Bankalar Borsa İstanbul'un çalışma prensibine ayak uydurduğu için doğrudan Borsa İstanbul'un çalışma durumunu göz önünde bulunduruyor.

Bankalar Borsa İstanbul’a göre çalışması nedeniyle 9 günlük tatilin dışında kalıyor ve 26-27 Haziran’da açık olması bekleniyor.

Borsa İstanbul, geçtiğimiz idari izin ve tatil dönemlerinde çalışmalarına devam etmiş, sadece resmi tatil döneminde açık olmuştu.

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. 2023 Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Dört gün sürecek olan bayram 1 Temmuz Cumartesi günü sona eriyor.

BAYRAM İKRAMİYELERİ VE MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yapılan bildiride 4A (SSK) kapsamındaki emeklilerden ödeme günü 17 ve 18 olanlar için ödemelerin başladığını belirtildi.

Ödeme günü 19 ve 20 Haziran olanların ödemeleri ayın 18'de, ödeme günü 21 ve 22 Haziran olanların ödemeleri ayın 19'unda, ödeme günü 23, 24 olanların ödemeleri ayın 20'sinde, 25,26 olanların ödemeleri ise ayın 21'inde yapılacak.

4B (Bağ-Kur) kapsamındaki emekliler maaş ve ikramiyelerini 22 Haziran'da alacak. 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emeklilerin maaş ve ikramiyeleri ise 23 Haziran tarihinde ödenecek.



#Kurban Bayramı 2023
#arefe günü
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#resmi tatil
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26-27 Haziran bankalar açık mı?