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26-27 Haziran eczaneler açık mı?

2023 Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasının ardından 26-27 Haziran Pazartesi ve Salı günlerinde eczanelerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Arefe günü bu yıl 27 Haziran Salı Kurban Bayramı ise 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 26-27 Haziran tarihlerinin idari izin kapsamına alındığını ve Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını ifade etmişti. Peki 26-27 Haziran eczaneler açık olacak mı? Arefe günü eczaneler çalışıyor mu? İşte soruların yanıtları.

10:31 . 24/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
26-27 HAZİRAN ECZANELER açık mı? Arefe günü eczaneler açık olacak mı?

26-27 HAZİRAN ECZANELER açık mı? Arefe günü eczaneler açık olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası Kurban Bayramı tatilinin birleştirilerek 9 güne uzatıldığını bildirmişti. Resmi tatilin 9 güne çıkmasının ardından birçok kurumun çalışıp çalışmayacağı merak konusu olurken vatandaşlar eczanelerin 26-27 Haziran'da açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki Pazartesi günü ve Arefe günü eczaneler açık mı? İşte detaylar.

26-27 HAZİRAN ECZANELER AÇIK OLACAK MI? AREFE GÜNÜ ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

Bilindiği üzere resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır.

Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorunda.

26-27 Haziran resmi tatil kapsamında olmadığı için eczaneler açık olacak.

3 Temmuz Pazartesi gününe kadar nöbetçi eczaneler hizmet verecektir.

26-27 HAZİRAN NÖBETÇİ ECZANELER

26-27 Haziran il il ve ilçe ilçe nöbetçi eczanelerin listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.



#eczane
#nöbetçi eczane
#Kurban Bayramı
#resmi tatil
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