26-27 HAZİRAN ECZANELER açık mı? Arefe günü eczaneler açık olacak mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası Kurban Bayramı tatilinin birleştirilerek 9 güne uzatıldığını bildirmişti. Resmi tatilin 9 güne çıkmasının ardından birçok kurumun çalışıp çalışmayacağı merak konusu olurken vatandaşlar eczanelerin 26-27 Haziran'da açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki Pazartesi günü ve Arefe günü eczaneler açık mı? İşte detaylar.
26-27 HAZİRAN ECZANELER AÇIK OLACAK MI? AREFE GÜNÜ ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?
Bilindiği üzere resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır.
Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorunda.
26-27 Haziran resmi tatil kapsamında olmadığı için eczaneler açık olacak.
3 Temmuz Pazartesi gününe kadar nöbetçi eczaneler hizmet verecektir.
26-27 HAZİRAN NÖBETÇİ ECZANELER
26-27 Haziran il il ve ilçe ilçe nöbetçi eczanelerin listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.