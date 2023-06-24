26-27 HAZİRAN KARGOLAR açık mı? Arefe günü ve bayramda kargolar çalışacak mı?
2023 Kurban Bayramı’na sayılı günler kala resmi tatiller kapsamında kargo şirketlerinin çalışıp çalışmayacağı merak edilen konular arasında yer aldı. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılarak 26-27 Haziran tarihlerinin idari izin kapsamına alınması sonrası birçok vatandaş ‘26-27 Haziran kargolar çalışacak mı?’ sorusunu yöneltmeye başladı. Detaylar haberimizde.
26-27 HAZİRAN PAZARTESİ VE SALI GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞACAK MI?
Kargo şirketleri 26 Haziran Pazartesi günü çalışıyor olacak. 27 Haziran Salı günü yani arefe günü yarım gün hizmet verecek. Bayramda hiçbir kargo şirketi hizmet vermeyecek. Kargolar hizmet vermeye 3 Temmuz Pazartesi günü devam edecek.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ, KAÇ GÜN?
2023 yılında 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerine denk gelecek Kurban Bayramı tatili için beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Açıklamada Erdoğan; "Kurban Bayramı'nda 26-27 Haziran tarihlerini idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır" ifadelerini kullandı.
BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?
28 Haziran Salı günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 1 Temmuz Cumartesi günü son bulacak. 3 Temmuz Pazartesi günü resmi kurumlar ve bankalar tekrar açılmış olacak.
2023 Kurban Bayramı günleri şu şekilde:
- Kurban Bayramı Arefesi- 27 Haziran Salı
- Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
- Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe
- Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma