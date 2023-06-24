26-27 HAZİRAN KARGOLAR açık mı? Arefe günü ve bayramda kargolar çalışacak mı?

Kurban bayramı kapsamında resmi tatilin 9 güne uzatılması sonrası ‘26-27 Haziran bankalar açık olacak mı?’ sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. 2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba günü idrak edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan 26-27 Haziran tarihlerinin idari izin kapsamına alındığını ve Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını ifade etmişti. Bu açıklama sonrası bankada işlemi olan vatandaşlar şimdiden Pazartesi günü ve arefe günü bankaların açık mı yoksa kapalı mı olduğunu merak ederek araştırıyor. Peki, 26-27 Haziran bankalar açık mı, kapalı mı olacak? 27 Haziran Arefe günü bankalar çalışıyor mu? Hangi bankalar açık olacak? İşte soruların yanıtları.