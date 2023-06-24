|
Özgün

26-27 Haziran Pazartesi ve Salı günleri kargolar çalışacak mı?

Kurban tatilinin 9 güne uzatılmasının ardından 26-27 Haziran Pazartesi ve Salı günleri kargo şirketlerinin çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. Bu sene Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü idrak edilecek. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 26-27 Haziran tarihlerinin idari izin kapsamına alındığını açıklamasının ardından kargo bekleyen ve kargo gönderimi yapmak isteyen vatandaşlar ‘Pazartesi ve Arefe günü kargolar çalışacak mı?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki 26-27 Haziran Pazartesi ve Salı kargolar açık mı? Arefe günü kargolar çalışacak mı? İşte soruların yanıtları.

09:47 . 24/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
26-27 HAZİRAN KARGOLAR açık mı? Arefe günü ve bayramda kargolar çalışacak mı?

26-27 HAZİRAN KARGOLAR açık mı? Arefe günü ve bayramda kargolar çalışacak mı?

2023 Kurban Bayramı’na sayılı günler kala resmi tatiller kapsamında kargo şirketlerinin çalışıp çalışmayacağı merak edilen konular arasında yer aldı. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılarak 26-27 Haziran tarihlerinin idari izin kapsamına alınması sonrası birçok vatandaş ‘26-27 Haziran kargolar çalışacak mı?’ sorusunu yöneltmeye başladı. Detaylar haberimizde.

26-27 HAZİRAN PAZARTESİ VE SALI GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞACAK MI?

Kargo şirketleri 26 Haziran Pazartesi günü çalışıyor olacak. 27 Haziran Salı günü yani arefe günü yarım gün hizmet verecek. Bayramda hiçbir kargo şirketi hizmet vermeyecek. Kargolar hizmet vermeye 3 Temmuz Pazartesi günü devam edecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ, KAÇ GÜN?

2023 yılında 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerine denk gelecek Kurban Bayramı tatili için beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Açıklamada Erdoğan; "Kurban Bayramı'nda 26-27 Haziran tarihlerini idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır" ifadelerini kullandı.

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

28 Haziran Salı günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 1 Temmuz Cumartesi günü son bulacak. 3 Temmuz Pazartesi günü resmi kurumlar ve bankalar tekrar açılmış olacak.

2023 Kurban Bayramı günleri şu şekilde:

  • Kurban Bayramı Arefesi- 27 Haziran Salı
  • Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
  • Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe
  • Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

#Kargo
#MNG
#Aras
#Kurban Bayramı
#Yurtiçi
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kurban kestikten sonra ne namazı kılınır, nasıl niyet edilir?