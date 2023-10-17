29 Ekim'de ulaşım ücretsiz mi?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz olacak. Ankara, İstanbul ve İzmir'de toplu taşıma ücretsiz olacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı
'de yayımlandı.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de 29 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz mi?
İstanbul, Ankara ve İzmir'de 29 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz mi?
Karara göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında
, Ankara ve İzmir'de raylı sistemle yapılan toplu taşıma hizmetleri ücretsiz sağlanacak.
Bu kapsamda, Marmaray, Başkentray, İZBAN ve Gayrettep-İstanbul Havalimanı Metro seferleri 29 Ekim Pazar günü ücretsiz yapılacak.
#29 Ekim
#Cumhuriyet Bayramı
#toplu taşıma
1 saat önce