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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi gün? Resmi tatil tarihleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili araştırmalar başladı. Cumhuriyet Bayramı 2023 yılında da heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar her sene bu tarihte milli bayram ile ilgili etkinliklere katılıyor, günün anlam ve önemine uygun sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunuyorlar. Peki, 29 Ekim hangi güne denk geliyor? Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hafta sonuna mı denk geliyor?

15:30 . 3/10/2023 Salı
Yeni Şafak
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl da tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Aynı gün için bankalarda ve diğer resmi kurumlarda işlem yapacak olanlar “29 Ekim resmi tatil mi?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, 29 Ekim resmi tatil mi, hangi gün? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl hafta sonuna denk geliyor?

29 Ekim hangi güne denk geliyor?

Bu yıl Cumhuriyet Bayramı’nın kutlandığı 29 Ekim Pazar gününe denk gelecek. Çeşitli alanlarda törenler yapılacak ve cumhuriyet kutlanacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?

Cumhuriyet Bayramı resmi tatiller içerisinde yer alıyor. Bu nedenle 29 Ekim'de resmi kurumlar tatil olmakta. Ancak bu sene Cumhuriyet Bayramı Pazar gününe denk geldiğinde tüm kamu kurumlarının yanında noterler, bankalar, PTT’ler de kapalı olacak.

2024 resmi tatil günleri

  1. Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
  2. Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
  3. Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
  4. Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
  5. Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
  6. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
  7. Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
  8. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
  9. Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
  10. Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
  11. Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
  12. Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
  13. Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
  14. Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi
  15. Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma
  16. Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

#29 Ekim Tatil Mi
#29 Ekim
#29 Ekim Resmi Tatil Mi
7 dakika önce
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi gün? Resmi tatil tarihleri