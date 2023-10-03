29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl da tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Aynı gün için bankalarda ve diğer resmi kurumlarda işlem yapacak olanlar “29 Ekim resmi tatil mi?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, 29 Ekim resmi tatil mi, hangi gün? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl hafta sonuna denk geliyor?
29 Ekim hangi güne denk geliyor?
Bu yıl Cumhuriyet Bayramı’nın kutlandığı 29 Ekim Pazar gününe denk gelecek. Çeşitli alanlarda törenler yapılacak ve cumhuriyet kutlanacak.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?
Cumhuriyet Bayramı resmi tatiller içerisinde yer alıyor. Bu nedenle 29 Ekim'de resmi kurumlar tatil olmakta. Ancak bu sene Cumhuriyet Bayramı Pazar gününe denk geldiğinde tüm kamu kurumlarının yanında noterler, bankalar, PTT’ler de kapalı olacak.
2024 resmi tatil günleri
- Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
- Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
- Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
- Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
- Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
- Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
- Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
- Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
- Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
- Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
- Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
- Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
- Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
- Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi
- Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma
- Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı