29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl da tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Aynı gün için bankalarda ve diğer resmi kurumlarda işlem yapacak olanlar “29 Ekim resmi tatil mi?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, 29 Ekim resmi tatil mi, hangi gün? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl hafta sonuna denk geliyor?