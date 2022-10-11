Özgün Cumhuriyet Bayramı hangi gün? 2023 resmi tatil günleri
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Cumhuriyet Bayramı hangi gün? 2023 resmi tatil günleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili araştırmalar başladı. Cumhuriyet Bayramı 2022 yılında da heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar her sene bu tarihte milli bayram ile ilgili etkinliklere katılıyor, günün anlam ve önemine uygun sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunuyorlar. Peki, 29 Ekim hangi güne denk geliyor? 2023 resmi tatilleri hangi güne denk geliyor? 2023 resmi tatil günleri

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Haber Merkezi Yeni Şafak
29 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim hangi güne denk geliyor?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl da tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Aynı gün için bankalarda ve diğer resmi kurumlarda işlem yapacak olanlar “29 Ekim resmi tatil mi?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2022 yılında 29 Ekim hangi güne denk geliyor?

Cumhuriyet Bayramı törenleri için sayılı günler kaldı. Ekim ayının başlamasıyla birlikte 29 Ekim 2021’in hangi güne denk geldiği merak konusu oldu. İşte resmi tatil süreciyle ilgili bilgiler…

29 Ekim hangi güne denk geliyor?

Bu yıl Cumhuriyet Bayramı’nın kutlandığı 29 Ekim Cumartesi gününe denk gelecek. Çeşitli alanlarda törenler yapılacak ve cumhuriyet kutlanacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?

Cumhuriyet Bayramı resmi tatiller içerisinde yer alıyor. Bu nedenle 29 Ekim'de resmi kurumlar tatil olmakta. Ancak bu sene Cumhuriyet Bayramı Cumartesi gününe denk geldiğinde tüm kamu kurumlarının yanında noterler, bankalar, PTT’ler de kapalı olacak.

2023 resmi tatilleri hangi güne denk geliyor?

2023 resmi tatil günleri yeni yılda resmi tatillerin kaç gün olacağı merak konusu. Vatandaşlar tatil planlarını da resmi tatillere göre yapıyor. İşte 2023’nin resmi tatil günleri.

2023 yılbaşı hangi gün?

  • 1935 yılında resmi tatil olarak ilan edilen 1 Ocak, 2023 yılında Pazar gününe denk geliyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hangi güne denk geliyor?

  • 2023’te pazar gününe denk gelen 23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildi. Resmi tatilin kabul tarihi ise 1921.

1 Mayıs 2023 hangi güne denk geliyor?

  • 1 Mayıs, 2009’da resmi tatil olarak ilan edildi. İşçilerin kutladığı bu bayram, 2023 yılında pazartesi gününe denk geliyor.

2023 Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor, ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

  • 2023 yılında 21 Nisan Cuma gününe rastlayan Ramazan Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 22, 23 Nisan günleri ise tam gün tatil. Hicri takvime göre belirlenen Ramazan Bayramı her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. 3,5 günlük bir tatil süresi var.

19 Mayıs hangi güne denk geliyor?

  • 19 Mayıs, 2023’de cuma gününe denk düşüyor. 19 Mayıs, Atatürk’ün Samsun’a çıkması ve kurtuluş mücadelesinin başlangıcı olarak gençlere armağan edildi. 1935’ten bu yana resmi bayram olarak kutlanıyor.

2023 Kurban Bayramı hangi gün?

  • 2023’de 28 Haziran Çarşamba gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 29, 30, 1 Temmuz tarihleri ise tam gün tatil. Toplamda 4,5 günlük bir tatil süresi söz konusu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hangi güne denk geliyor?

  • FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında şehit düşenleri ve gazileri anma günü olarak ilan edilen 15 Temmuz, 2023’te cumartesi gününe denk geliyor. 2016’da resmi tatil ilan edilmişti.

30 Ağustos hangi güne denk geliyor?

  • Her yıl 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, 2023’te çarşamba günü olacak. Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle ayrıldığı gün olan 30 Ağustos, 1935 yılında resmi tatil ilan edilmişti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2023 hangi güne denk geliyor?

29 Ekim günü kutlanan ulusal bayram, 2023’te pazar gününe denk geliyor. Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü olan bu tarih, 1925 yılında resmi tatil ilan edildi.

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