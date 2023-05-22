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2. tur seçimlerinden sonra 29 Mayıs Pazartesi tatil olacak mı?

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için ikinci tur 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. 14 Mayıs'ta ilk turu gerçeleştirilen seçimlerin ertesi günü olan 15 Mayıs Pazartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı okulları tatil etmişti. Peki, 28 Mayıs seçim gününün ertesi olan 29 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer merak edilen bu sorunun yanıtını açıkladı. İşte detaylar...

11:21 . 22/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Okul

Okul

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekilliği seçimleri sona erdi. Seçimler dolayısıyla da 15 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil edildi. Seçimlerin 2. tura kalması sebebiyle “29 Mayıs tatil mi?” sorusu gündemdeki yerini aldı. 2. tur seçimleri 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Peki, Seçim 2. tur sonrası 29 Mayıs okullar tatil mi?

29 MAYIS PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen seçimler nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı 15 Mayıs Pazartesi gününü tatil etmişti. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ertesi günü olan 15 Mayıs'ta okullarımızı sağlıklı bir şekilde hazırlamak için eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız." ifadelerine yer vermişti.

29 MAYIS'TA OKULLAR TATİL!

Milli Eğitim Bakanı Özer, "28 Mayıs'ta ikinci tur seçimleri olacak, 29 Mayıs'ta okullarımızı tatil edeceğiz. Öğrencilerimiz izinli olacak, öğretmenlerimiz idari izinli sayılacak." açıklamasında bulundu.


#29 mayıs
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#okul
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