14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekilliği seçimleri sona erdi. Seçimler dolayısıyla da 15 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil edildi. Seçimlerin 2. tura kalması sebebiyle “29 Mayıs tatil mi?” sorusu gündemdeki yerini aldı. 2. tur seçimleri 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Peki, Seçim 2. tur sonrası 29 Mayıs okullar tatil mi?

14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen seçimler nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı 15 Mayıs Pazartesi gününü tatil etmişti. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ertesi günü olan 15 Mayıs'ta okullarımızı sağlıklı bir şekilde hazırlamak için eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız." ifadelerine yer vermişti.