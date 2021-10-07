3. doz aşı zorunlu mu? 3. doz BioNTech aşısını kimler olacak?

Dünyanın birçok ülkesinde 2. dozdan 6 ay sonrasında azalan antikor seviyesi nedeniyle Türkiye'de de 3. doz aşı gündeme geldi. 'Kimler 3. doz aşı olmalı, mRNA aşısı hangisi?' gibi sorular merak kazandı. Bakan Koca, son Bilim Kurulu toplantısında vaka artışlarına ve 3. doz aşı uygulamasına yönelik merak edilenleri yanıtladı. İşte, 3. doz aşı ile ilgili son bilgiler...

3. DOZ AŞIYI KİMLER OLACAK?

Bakan Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'ndan çıkan aşı kararını duyurdu. buna göre 2 doz inaktif aşı olanların 3. doz mRNA (BioNTech) aşısı olabileceğini belirtti. Koca açıklamalarında;

''Kıymetli Vatandaşlarım, 2 doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın 3. doz aşı olmaya ihtiyaç duyup duymayacağı konusunda değerlendirmeler de yapılmıştır. Daha önce açıkladığımız üzere 2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın ortalama 4 ay süre önce aşı oldukları dikkate alındığında halen koruyuculuğun devam ettiği değerlendirilmiştir. Bu konuda aşı olduğu halde virüse yakalananlar üzerinden yapılan incelemelerimiz sürmektedir. Şu an için 2 doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın 3. Doz aşı olmalarını gerektiren bir durum yoktur. İnaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın ise vakit kaybetmeden 3. Doz aşılarını ister mRNA ister inaktif aşı ile olmalarını bir kez daha şiddetle öneriyorum.'' ifadelerini kullandı.

REKLAM

BİONTECH Mİ SİNOVAC MI DAHA ETKİLİ?

Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Üyesi Prof. Dr. Sinem Akçalı, çalışma sonuçlarını paylaştı. Çalışma hakkında bilgi veren Prof. Dr. Akçalı, antikor üretme düzeylerinde Biontech'in, Sinovac'a göre üstünlük gösterdiğini belirterek, şunları söyledi:

* 3'üncü dozda Sinovac ya da Biontech tercih edenlerde yan etkileri karşılaştırdığımızda enjeksiyon bölgesindeki ağrı Sinovac tercih edenlerde yüzde 30 iken, Biontech tercih edenlerde yüzde 67 olarak tespit edildi.

* Aynı şekilde yorgunluk semptomu Sinovac'ta yüzde 15 iken Biontech'te yaklaşık 2 katı yüzde 36'ydı. Ayrıca Biontech'te baş ağrısı yan etkisini 3'üncü dozdan sonra Sinovac'a göre daha fazla görüldüğünü tespit ettik.

REKLAM

* 2 aşının ortalama oluşturduğu antikor değerlerine baktığımızda Sinovac tercih edenlerde ortalama antikor düzeyi 32 üniteyken, Biontech tercih edenlerde bunun 145 ünite olduğunu gördük. Burada yine iki değer arasında belirgin bir fark olduğunu görüyoruz.

* Saptayamayacak kadar 150'nin üzeri dediğimiz antikor değerleri, Sinovac olan grupta yüzde 8 iken, Biontech olanlarda bu oran yüzde 95'ti. Bu da çalışmanın en çarpıcı bulgularından bir tanesiydi.