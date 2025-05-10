32. dönem POMEM mülakatları sonuçları: POMEM parkur sınavı sonuçları açıklandı mı, sözlü mülakatlar ne zaman?

32. Dönem POMEM alım sürecinde gözler sözlü mülakat tarihlerine çevrildi. 20 Ocak’ta gerçekleştirilen fiziki yeterlilik parkur sınavının ardından, 12 bin polis adayı mülakat takvimini merakla bekliyor. Polis Akademisi Başkanlığı henüz resmi tarih duyurusunu yapmazken, önceki dönemlere bakıldığında mülakatların parkur sonuçlarının ardından bir ay içerisinde başladığı görülüyor. Adaylar, kesin tarihler için pa.edu.tr adresinden yapılacak açıklamayı bekliyor.
32. Dönem POMEM alımlarında parkur aşamasını geride bırakan adaylar, gözlerini sözlü mülakat sürecine çevirdi. Lisans ve ön lisans mezunu binlerce adayın katıldığı fiziki yeterlilik sınavlarının ardından, sonuçların ne zaman açıklanacağı ve mülakat takviminin nasıl işleyeceği merakla bekleniyor. Polis Akademisi’nden yapılacak resmi duyuru, sınav sürecinde bir sonraki aşamaya geçecek adaylar için kritik önem taşıyor.
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından sınav süreci devam eden 32. dönem POMEM için parkur sınav tarihi ve yeri 20 Ocak 2025 tarihinde ilan edilmişti. Ancak henüz parkur sonuçları ve mülakat tarihlerine dair ayrıntılar paylaşılmadı.
Öte yandan 31. dönem POMEM alımlarındaki süreç dikkate alındığında Mayıs ayı içerisinde sözlü sınav tarihleri ve yerlerini açıklanması bekleniyor.
32. dönem POMEM kapsamında lisans mezunu (8.160) erkek ile (1.440) kadın ve önlisans mezunu (2.040) erkek ile (360) kadın olmak üzere toplam (12.000) öğrenci alımı yapılıyor.
Önceki dönem POMEM alımları için ön başvurular 04 - 14 Nisan 2024 tarihlerinde alınmıştı. Parkur sınav yerleri de 29 Nisan'da duyurulmuş ve mülakatlara dair detaylar da 26 Haziran 2024'te adayların erişimine açılmıştı.