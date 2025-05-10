32. dönem POMEM mülakatları sonuçları: POMEM parkur sınavı sonuçları açıklandı mı, sözlü mülakatlar ne zaman?

32. Dönem POMEM alımlarında parkur aşamasını geride bırakan adaylar, gözlerini sözlü mülakat sürecine çevirdi. Lisans ve ön lisans mezunu binlerce adayın katıldığı fiziki yeterlilik sınavlarının ardından, sonuçların ne zaman açıklanacağı ve mülakat takviminin nasıl işleyeceği merakla bekleniyor. Polis Akademisi’nden yapılacak resmi duyuru, sınav sürecinde bir sonraki aşamaya geçecek adaylar için kritik önem taşıyor.

32. DÖNEM POMEM SÖZLÜ MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından sınav süreci devam eden 32. dönem POMEM için parkur sınav tarihi ve yeri 20 Ocak 2025 tarihinde ilan edilmişti. Ancak henüz parkur sonuçları ve mülakat tarihlerine dair ayrıntılar paylaşılmadı.

Öte yandan 31. dönem POMEM alımlarındaki süreç dikkate alındığında Mayıs ayı içerisinde sözlü sınav tarihleri ve yerlerini açıklanması bekleniyor.

32. dönem POMEM kapsamında lisans mezunu (8.160) erkek ile (1.440) kadın ve önlisans mezunu (2.040) erkek ile (360) kadın olmak üzere toplam (12.000) öğrenci alımı yapılıyor.

31. DÖNEM POMEM ALIMLARI