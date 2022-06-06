Özgün 3600 ek gösterge çıkıyor mu? Ek göstergede kritik gün
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3600 ek gösterge çıkıyor mu? Ek göstergede kritik gün...

3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek gösterge konusunda detaylar bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile belli olacak. Kabine toplantısında görüşülecek konunun ardından gelecek açıklama milyonlarca vatandaş tarafından merakla bekleniyor. Hal böyleyken sabah saatleriyle beraber "3600 ek gösterge nedir, son durum ne, kimi kapsıyor ve kimlere verilecek?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 3600 ek göstergede son durum...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
3600 EK GÖSTERGE SON DURUM: Ek gösterge çıkıyor mu, 3600 ek gösterge hangi tarihten itibaren geçerli olacak?
3600 ek gösterge

3600 ek gösterge ile ilgili gelişmeler büyük merakla bekleniyor. Tüm memur ve memur emeklilerini kapsayacak 3600 ek gösterge düzenlemesinin hazırlıkları tamamlandı. Vatandaşlar ise 3600 Ek gösterge nedir, ne işe yarar? Son dakika 3600 Ek gösterge çıktı mı, kimleri kapsıyor? sorularını araştırıyor. İşte 3600 Ek gösterge hakkında bilinmesi gerekenler...

3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?

Kamu çalışanlarının gözü bugün Başkan Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine toplantısına çevrildi. Ek gösterge düzenlemesinin bugün yapılacak Kabine toplantısında da değerlendirilerek metne son şekli verilecek.Yasa teklifi daha sonra Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Beştepe'de yapılan sunuma göre 2 milyon 148 bin emeklinin yüzde 24'ünün ek göstergesi bulunmuyor, yüzde 25'i de 2200-3000 arasındaki düşük göstergelilerden oluşuyor.

Polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek grupları ek gösterge kapsamına alındı. Ek gösterge artışı, memuriyete 2008 yılından önce başlayanların emekli aylıklarında doğrudan artış şeklinde yansıyacak.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü Kabine Toplantısı'nın ardından yapacağı Millete Sesleniş konuşmasında bu hazırlığı detaylarıyla açıklayacak.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR, NE İŞE YARAR?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalara göre 3600 ek göstergenin başta polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri ve olmak üzere 4 meslek grubu için başlatılmıştı.

EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ HANGİ TARİHTEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK?

Ek gösterge düzenlemesine ilişkin düzenlemelerin Ocak 2023'ten itibaren geçerli olması öngörülüyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösterirken, ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi de artıyor.3000 ek göstergenin altındaki memur için de tazminat yansıtma oranının artırılması öngörülüyor. Yapılan çalışmaya göre mevcut ek göstergelere ek olarak hiyerarşik denge gözetildi.

Hiyerarşik denge amacıyla ek göstergesi yükseltilecek olanların başında daire başkanları, bakanlıkların il müdürleri ve yardımcıları, il ve ilçe müftüleri, genel müdür yardımcıları, daire başkanları gibi idareciler yer alıyor.Öğretmenlerin ek göstergesi, şubat ayında yayınlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile 3000'den 3600'e yükseltildi. Emekli öğretmenler 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren 3600 ek gösterge üzerinden emekli aylığı alacak.

Örneğin 25 yıl çalışan bir öğretmen emeklisi bugün 5 bin 245 lira alıyorsa yeni düzenlemeyle alacağı tutar 6 bin 400 liraya çıkacak.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Kabine Toplantısı 6 Haziran tarihinde yapılacak. Cumhurbaşkanlığı programına göre toplantının saat 14:00'te başlaması bekleniyor.

3600 ek gösterge bütçe çalışması bitti: Kapsam belirlenip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
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Milyonlarca kişinin merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde detaylar netleşmeye başladı. 3600 ek gösterge çalışmasında sona gelinip düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunuldu.
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Milyonlarca vatandaşın aklında aynı sorular var. 3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? 3600 ek gösterge detayları belli oldu mu? 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge son dakika...
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Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergenin kapsamının belirlendiğini ifade etti.
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Peki 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak düzenleme, polis, hemşire ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak.
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EK GÖSTERGE NEDİR?<br><br>Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.
Title
Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.
Title
Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.
Title
3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?<br><br>3600 ek göstergede bütçe çalışması bitti, kapsam belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak düzenleme, polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak.
Title
3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK<br><br>3600 ek gösterge düzenlemesi tamamlanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay vermesi durumunda, TBMM’de olacak. Çalışma geldikten sonra Meclis’te de bir çalışma yürütülecek. Kısa süre içerisinde ek gösterge çalışmasının yasalaşması bekleniyor.
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Alternatifli olarak hazırlanan çalışmalardan oluşan bir taslak metin ortaya çıktı ve bu metin üzerinden yapılacak müzakereler sonunda hangi unvanların hangi ek gösterge rakamına çıkacağı ortaya çıkmış olacak.
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3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİYLE MAAŞ VE EMEKLİ İKRAMİYELERİ NASIL DEĞİŞİYOR?<br><br>Ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları maaşların oranlarına göre artırılacak.
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KİM NE KADAR ZAM ALACAK?<br><br>Edinilen son dakika bilgisine göre genel müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il müdürü, bölge müdürü ve şube müdürü gibi tespit edilen bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara çıkarılacak.
Title
Maliye yetkililerinin toplantılarda verdiği bilgiye göre, 2 milyon 148 bin emeklinin yüzde 24’ünün ek göstergesi bulunmuyor, yüzde 25’i ise 2200 – 3000 arasındaki düşük göstergelilerden oluşuyor.
Title
3600 ek gösterge düzenlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından netleşecek. <br>
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<br>Ardından düzenleme kamuoyu ile paylaşılacak.
Title
EK GÖSTERGE EMEKLİ AYLIĞI İKRAMİYELERİNE NASIL YANSIYACAK?<br><br>Ek gösterge artışı, memuriyete 2008 yılından önce başlamış olanların emekli aylıklarında doğrudan artış şeklinde yansıyacak.<br>
Title
VEDAT BİLGİN'in 3600 EKK GÖSTERGE AÇIKLAMASI<br><br><br>Konuşmasında Temmuz ayını işaret ederek müjdeyi veren Bakan Bilgin, “Bugün buraya gelirken de gazeteciler sık sık soruyorlar. Enflasyon var, çalışanların sorunları ne olacak? Ücretlerde bir düzenleme yapılacak mı? Emeklilerin durumu ne olacak? Sık sık bu sorular gündeme geliyor.
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Biz çalışanlarımızın sorunlarını çözmek zorunda olan bir görevde bulunuyoruz. Bizim Bakanlığımızın görevi bu. Çalışanımızı, işçimizi, emeklimizi korumak mecburiyetindeyiz. Bunların bütün sorunlarına sahip çıkan bir konumdayız. Geçtiğimiz Aralık ayı sonunda asgari ücreti tarihsel olarak Türkiye’nin gördüğü en üst düzeyde yüzdelerle arttırdık.
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Arkasından esas yaptığımız önemli değişim odur.
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Asgari ücreti arttırırsınız ama arkasından onunla beraber yaptığımız şey asgari ücret düzeyinde bütün ücretlilerin gelirlerinin vergi dışı bırakılması Türkiye’nin tarihinde bir dönüm noktasıdır. Biz bu tarihsel adımları atan bir hükümetin mensupları olarak bundan sonra da çalışanlarımızı koruyacağız.
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Bundan sonra da ücretlilerimizin enflasyon karşısındaki kayıplarını giderecek çalışmalar bizim programımızda.
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Önümüzdeki Temmuz’da da yapacağımız düzenlemeler var. Biz emeklilerin maaşlarını, kamu çalışanlarının hem özlük haklarını düzenleyen çalışmaları tamamlamak üzereyiz.
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Şimdi gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3600 ek gösterge için vereceği kararda.
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3600 ek gösterge bütçe çalışması bitti: Kapsam belirlenip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
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3600 ek gösterge çalışması tamamlandı. Milyonlarca kişinin merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları netleşmeye başladı. Peki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan 3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? 3600 ek gösterge detayları, rakamları belli oldu mu? 3600 ek gösterge kapsamı son dakika...
3600 ek gösterge bütçe çalışması bitti: Kapsam belirlenip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
3600 ek gösterge çalışması tamamlandı. Milyonlarca kişinin merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları netleşmeye başladı. Peki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan 3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? 3600 ek gösterge detayları, rakamları belli oldu mu? 3600 ek gösterge kapsamı son dakika...


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