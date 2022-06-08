3600 ek gösterge ile maaş farkları ne kadar olacak? Ek gösterge ile gelecek maaş farkları Bakanlık tarafından yayınlandı!

3600 ek gösterge ile ilgili gelişmeler büyük merakla bekleniyor. Tüm memur ve memur emeklilerini kapsayacak 3600 ek gösterge düzenlemesinin hazırlıkları tamamlandı. Vatandaşlar ise 3600 Ek gösterge nedir, ne işe yarar? Son dakika 3600 Ek gösterge çıktı mı, kimleri kapsıyor? sorularını araştırıyor. İşte 3600 Ek gösterge hakkında bilinmesi gerekenler...

3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?

akanlıktan yapılan açıklamada, düzenlemenin, kamu görevlilerinin çalışma sistemindeki sorunların giderilmesi ve adalet duygusunun pekiştirilmesi amacıyla hazırlandığı belirtildi. Açıklamaya göre, düzenleme, 5,3 milyon memur ve memur emeklisini kapsayacak şekilde tasarlandı.

Düzenlemeyle ek gösterge sistemi, memurların kadro unvanı/derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu ve eğitim durumu esas alınarak belirlenecek. Ek gösterge, 2008 öncesi göreve başlayan memurların emekli ikramiyesi ile emekli aylıklarını, 2008 sonrası göreve başlayanların ise sadece emekli ikramiyelerini esaslı olarak etkileyecek.

REKLAM

Düzenlemeyle, birinci derece memur olmak kaydıyla tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek.

Bu meslek gruplarının yanı sıra avukat, il müdürü, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş/jandarma, matematikçi, istatistikçi gibi 3000 ek göstergeli tüm kamu görevlilerinin ve yüksek yargıdaki müdürlerin ek göstergeleri de 3600'e çıkarılacak.

Daha önce ek göstergeden yararlanmayan yardımcı hizmetler sınıfı da ek göstergeden faydalandırılarak tüm memurlara ilave 600 puan verilecek.

Kamudaki fonksiyonel hiyerarşinin bozulmamasını temin etmek amacıyla genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3600'den 4400'e, il müdür yardımcısı, şube müdürü ve ilçe müdürü gibi yöneticilerinin ek göstergeleri de 2200'den 3000'e yükseltilecek. Kamu bürokrasisindeki hiyerarşi ve adalet gözetilerek ek gösterge sisteminde yeni bir dönem başlayacak ve kamu görevlilerinin emekli aylıkları ile ikramiyeleri esaslı bir şekilde artacak.

REKLAM

EMEKLİ İKRAMİYELERİ DE ARTIYOR

Düzenleme kapsamında ek göstergesi 3600'e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan bir memurun; emekli aylığında bin 234 TL ile bin 391 TL, emekli ikramiyesinde ise 44.500 TL ile 50.150 TL arasında bir artış olacak.

Birinci dereceye gelmiş 3000 ek göstergeli öğretmenin, sağlık çalışanının ve din görevlisinin emekli aylığı 5 bin 627 TL'den 6 bin 861 TL'ye çıkacak, emekli ikramiyesi ise 202 bin 909 TL'den 247 bin 408 TL'ye çıkacak. Böylece söz konusu kamu görevlilerinin emekli aylıklarında ve ikramiyelerinde yüzde 22 oranında artış sağlanacak.

Polisler de yüzde 22'lik artıştan yararlanacak ve emekli aylıkları 5 bin 727 TL'den 6 bin 961 TL'ye, emekli ikramiyeleri ise 202 bin 909 TL'den 247 bin 408 TL'ye yükselecek.

REKLAM

2200 ek göstergeli 4 yıllık yükseköğrenim mezunu hemşire ve din görevlileri ise yüzde 25'lik bir artışla emekli aylıklarında bin 391 TL ve ikramiyelerinde 50 bin 150 TL ilave ödeme alacak.

ARTIŞLAR MEVCUT EMEKLİ AYLIKLARINA YANSITILACAK

Düzenlemede halihazırda emekli olan kamu görevlileri de unutulmayarak sosyal devletin yanlarında olduğunu hissettirmek için ek gösterge artışlarına bağlı olarak emekli aylıklarındaki söz konusu artışlar mevcutta emekli olan devlet memurlarının aylıklarına da yansıyacak. Ek gösterge artışına bağlı olarak yükselecek emekli aylığı ve emekli ikramiyesi tutarları Bu tutarlar yürürlükteki katsayılara göre hesaplanmış olup, 2022 Temmuz ve 2023 Ocak aylarında memur maaş zamları oranında daha da ileriye taşınacak.

REKLAM

1994 yılından beri meslek gruplarının ek gösterge artışına yönelik sınırlı düzenlemeler yapılmıştı. Öğretmen, polis, sağlık çalışanları ve din görevlileri olmak üzere dört meslek grubunda görev yapan 3000 ek göstergeli memurların, ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi sözü verilmişti. Ancak kapsam tüm memurları içerecek şekilde genişletildi.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR, NE İŞE YARAR?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalara göre 3600 ek göstergenin başta polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri ve olmak üzere 4 meslek grubu için başlatılmıştı.

REKLAM

EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ HANGİ TARİHTEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK?

Ek gösterge düzenlemesine ilişkin düzenlemelerin Ocak 2023'ten itibaren geçerli olması öngörülüyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösterirken, ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi de artıyor. 3000 ek göstergenin altındaki memur için de tazminat yansıtma oranının artırılması öngörülüyor. Yapılan çalışmaya göre mevcut ek göstergelere ek olarak hiyerarşik denge gözetildi.

Hiyerarşik denge amacıyla ek göstergesi yükseltilecek olanların başında daire başkanları, bakanlıkların il müdürleri ve yardımcıları, il ve ilçe müftüleri, genel müdür yardımcıları, daire başkanları gibi idareciler yer alıyor.Öğretmenlerin ek göstergesi, şubat ayında yayınlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile 3000'den 3600'e yükseltildi. Emekli öğretmenler 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren 3600 ek gösterge üzerinden emekli aylığı alacak.

REKLAM

Örneğin 25 yıl çalışan bir öğretmen emeklisi bugün 5 bin 245 lira alıyorsa yeni düzenlemeyle alacağı tutar 6 bin 400 liraya çıkacak.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Kabine Toplantısı 6 Haziran tarihinde yapılacak. Cumhurbaşkanlığı programına göre toplantının saat 14:00'te başlaması bekleniyor.

FOTOĞRAF 26 Milyonlarca kişinin merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde detaylar netleşmeye başladı. 3600 ek gösterge çalışmasında sona gelinip düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunuldu. Milyonlarca vatandaşın aklında aynı sorular var. 3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? 3600 ek gösterge detayları belli oldu mu? 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge son dakika... Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergenin kapsamının belirlendiğini ifade etti. Peki 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak düzenleme, polis, hemşire ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak. EK GÖSTERGE NEDİR?<br><br>Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor. 3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?<br><br>3600 ek göstergede bütçe çalışması bitti, kapsam belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak düzenleme, polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak. 3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK<br><br>3600 ek gösterge düzenlemesi tamamlanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay vermesi durumunda, TBMM’de olacak. Çalışma geldikten sonra Meclis’te de bir çalışma yürütülecek. Kısa süre içerisinde ek gösterge çalışmasının yasalaşması bekleniyor. Alternatifli olarak hazırlanan çalışmalardan oluşan bir taslak metin ortaya çıktı ve bu metin üzerinden yapılacak müzakereler sonunda hangi unvanların hangi ek gösterge rakamına çıkacağı ortaya çıkmış olacak. 3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİYLE MAAŞ VE EMEKLİ İKRAMİYELERİ NASIL DEĞİŞİYOR?<br><br>Ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları maaşların oranlarına göre artırılacak. KİM NE KADAR ZAM ALACAK?<br><br>Edinilen son dakika bilgisine göre genel müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il müdürü, bölge müdürü ve şube müdürü gibi tespit edilen bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara çıkarılacak. Maliye yetkililerinin toplantılarda verdiği bilgiye göre, 2 milyon 148 bin emeklinin yüzde 24’ünün ek göstergesi bulunmuyor, yüzde 25’i ise 2200 – 3000 arasındaki düşük göstergelilerden oluşuyor. 3600 ek gösterge düzenlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından netleşecek. <br> <br>Ardından düzenleme kamuoyu ile paylaşılacak. EK GÖSTERGE EMEKLİ AYLIĞI İKRAMİYELERİNE NASIL YANSIYACAK?<br><br>Ek gösterge artışı, memuriyete 2008 yılından önce başlamış olanların emekli aylıklarında doğrudan artış şeklinde yansıyacak.<br> VEDAT BİLGİN'in 3600 EKK GÖSTERGE AÇIKLAMASI<br><br><br>Konuşmasında Temmuz ayını işaret ederek müjdeyi veren Bakan Bilgin, “Bugün buraya gelirken de gazeteciler sık sık soruyorlar. Enflasyon var, çalışanların sorunları ne olacak? Ücretlerde bir düzenleme yapılacak mı? Emeklilerin durumu ne olacak? Sık sık bu sorular gündeme geliyor. Biz çalışanlarımızın sorunlarını çözmek zorunda olan bir görevde bulunuyoruz. Bizim Bakanlığımızın görevi bu. Çalışanımızı, işçimizi, emeklimizi korumak mecburiyetindeyiz. Bunların bütün sorunlarına sahip çıkan bir konumdayız. Geçtiğimiz Aralık ayı sonunda asgari ücreti tarihsel olarak Türkiye’nin gördüğü en üst düzeyde yüzdelerle arttırdık. Arkasından esas yaptığımız önemli değişim odur. Asgari ücreti arttırırsınız ama arkasından onunla beraber yaptığımız şey asgari ücret düzeyinde bütün ücretlilerin gelirlerinin vergi dışı bırakılması Türkiye’nin tarihinde bir dönüm noktasıdır. Biz bu tarihsel adımları atan bir hükümetin mensupları olarak bundan sonra da çalışanlarımızı koruyacağız. Bundan sonra da ücretlilerimizin enflasyon karşısındaki kayıplarını giderecek çalışmalar bizim programımızda. Önümüzdeki Temmuz’da da yapacağımız düzenlemeler var. Biz emeklilerin maaşlarını, kamu çalışanlarının hem özlük haklarını düzenleyen çalışmaları tamamlamak üzereyiz. Şimdi gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3600 ek gösterge için vereceği kararda. 3600 ek gösterge bütçe çalışması bitti: Kapsam belirlenip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu 3600 ek gösterge çalışması tamamlandı. Milyonlarca kişinin merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları netleşmeye başladı. Peki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan 3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? 3600 ek gösterge detayları, rakamları belli oldu mu? 3600 ek gösterge kapsamı son dakika... 3600 ek gösterge bütçe çalışması bitti: Kapsam belirlenip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu 3600 ek gösterge çalışması tamamlandı. Milyonlarca kişinin merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları netleşmeye başladı. Peki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan 3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? 3600 ek gösterge detayları, rakamları belli oldu mu? 3600 ek gösterge kapsamı son dakika... BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



