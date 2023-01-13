3600 Ek göstergede ikramiye farkı ne kadar?

2022 yılında emekliye ayrılanlara yönelik ikramiye farkı ödenecek. 3600 ek gösterge kapsamında 2022 yılında emekli olan memurlara yönelik olarak yeni düzenleme yapıldı. Buna göre 2022 yılında emekli olan memurlara yaklaşık 93 bin lira ikramiye farkı ödenmesi kararlaştırıldı. 2022 yılında emekli olan ve vefat eden hak sahiplerine yetim ve dul maaşı yatırılanlara ikramiye farkı olacak.

3600 EK GÖSTERGEDE İKRAMİYE FARKI NE KADAR?

2022 yılında emekli olan memurlara 3600 ek gösterge düzenlemesiyle 93 bin lira ikramiye ödenecek. Ek göstergesi 600 puan artırılanlar için 260 TL, 1400 puan artırılanlar için ise 607 TL ilave yapılacak.

EK GÖSTERGE 15 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Ek gösterge ile tüm emeklilerin aylıklarına 230 TL ilave artış yapılacak. Ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkan emeklilere verilen ek göstergeden kaynaklı 1.641 TL ilave artış da 15 Ocak'ta aylıklarına yansıyacak.

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GÖSTERGELERDE 600 PUAN ARTIŞ

Yaklaşık 5.3 milyon memur ve emekli memuru kapsayan ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Ek gösterge artışı, mevcut emeklilerin aylıklarına yansıyacak. Ek gösterge artışından yararlanan emekliler, şubat ayından itibaren yeni ek gösterge üzerinden emekli aylığı almaya başlayacaklar.

Söz konusu düzenleme ile 1. dereceye kadar yükselen tüm çalışanların ek göstergesi 600 puan artırıldı. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, avukat, müdür gibi bazı meslek gruplarında ise 2200 veya 3000’den 3600’e çıkartıldı.

EK GÖSTERGE HESAPLAMASI NASIL YAPILIYOR?

Ek gösterge düzenlemesinde en büyük kazancı, ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkartılanlar ile 3000’den 3600’e çıkartılanlar elde edecek. Çünkü ek gösterge düzenlemesi ile esas maaş artışı, tazminat yansıtma oranı (TYO) ile sağlanıyor. Ek gösterge 3600’e çıktığında tazminat yansıtma oranı da yüzde 85’ten yüzde 145’e çıkıyor.

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TYO’daki 60 puanlık farkın en yüksek devlet memuru maaşı ile çarpım sonucu kök tutar bulunuyor. Hizmet süresine göre bu kök tutar üzerinden hesaplama yapılıyor. Örneğin, 25 yıl hizmeti bulunanlara kök tutarın yüzde 75’i, 30 yıl hizmeti bulunanlara da yüzde 80’i oranında ödeme yapılıyor. Burada hesaplanan tutarlara, ek göstergesi 600 puan artırılanlar için 260 TL, 1400 puan artırılanlar için ise 607 TL ilave ediliyor. Böylece, emeklinin ek gösterge kapsamında hak ettiği tutar belirleniyor.