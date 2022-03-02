Özgün 4 doz aşı olacak mı Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca açıkladı
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4. doz aşı olacak mı: Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca açıkladı!

4. doz aşı hakkında son dakika açıklama geldi. Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün toplandı. Fahrettin Koca toplantı sonrası açıklama yaptı. Bakan Koca koronavirüs salgını sürecinde alınan yeni kararı duyurdu. Merak edilen konulardan biri olan aşılama sürecine ilişkin de ayrıntılar yanıt buldu. 4. doz aşı olacak mı? 4. doz aşı kimler olacak? 4. doz aşı zorunlu mu? İşte ayrıntılar..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
4. doz aşı olacak mı? 4. doz aşı kimlere yapılacak?
4. doz aşı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada kaldırılan kısıtlamaları duyurdu. Açık alanda maske zorunluluğu ve HES kodu uygulamasının kalktığını açıklayan Bakan Koca aşılama sürecine ilişkin de son kararları açıkladı.

4.DOZ AŞI OLACAK MI?

Bakan Koca'nın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

Genelde hem Sinovac, hem BioNTech, hem de TURKOVAC'ta tedarikte hiçbir problem yok. Fakat giderek Sinovac tercihinin TURKOVAC nedeniyle azaldığını gözlemliyoruz.

Şu an dördüncü doz ile ilgili bilim kurulunun bir kararı olmadı ama dördüncü doz uygulaması gerekecekse daha çok riskli, bağışıklığı baskınlanmış kişiler için düşünülebilir.

TURKOVAC'ın klinik çalışmaları devam ediyor. Durdurulduğu gibi bir durum söz konusu değil.

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