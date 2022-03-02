4. doz aşı olacak mı: Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada kaldırılan kısıtlamaları duyurdu. Açık alanda maske zorunluluğu ve HES kodu uygulamasının kalktığını açıklayan Bakan Koca aşılama sürecine ilişkin de son kararları açıkladı.

4.DOZ AŞI OLACAK MI?

Bakan Koca'nın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

Genelde hem Sinovac, hem BioNTech, hem de TURKOVAC'ta tedarikte hiçbir problem yok. Fakat giderek Sinovac tercihinin TURKOVAC nedeniyle azaldığını gözlemliyoruz.

Şu an dördüncü doz ile ilgili bilim kurulunun bir kararı olmadı ama dördüncü doz uygulaması gerekecekse daha çok riskli, bağışıklığı baskınlanmış kişiler için düşünülebilir.

TURKOVAC'ın klinik çalışmaları devam ediyor. Durdurulduğu gibi bir durum söz konusu değil.

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ÖZGÜN Maske yasağı kalktı mı: Bakan Koca'dan son dakika maske açıklaması