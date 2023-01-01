400 kişinin yaşadığı bina vuruldu

Rus ordusu, havadan saldırı unsurlarını kullandığı yeni stratejisi kapsamında hafta sonu Ukrayna şehirlerini hedef alan füze saldırılarıyla hedef aldı. Başkent Kiev olmak üzere Dnipro gibi ülkenin önde gelen şehirleri füzelerle vuruldu. Füze saldırıları şehirlerin kritik altyapı tesislerini hedef alırken, Dnipro’da 400 sivilin yaşadığı bir apartman bloğunu vuran Rus füzesi sonucu biri çocuk olmak üzere en az 25 sivil hayatını kaybetti, 13’ü çocuk 73 kişi de yaralandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus güçlerinin 14 Ocak akşamı Dnipro’ya düzenlediği saldırıya tepki gösterdi. Saldırı sonucu 25 sivilin yaşamını yitirdiğini bildiren Zelenski, ölenler arasında bir çocuğun da olduğunu ifade etti. Zelenski, 13’ü çocuk 73 kişinin yaralandığı saldırının ardından 6 çocuğun enkazdan kurtarıldığını ifade etti. Zelenski, olayı “terör saldırısı” olarak nitelendirdi. Ortak ülkeleri Ukrayna’ya silah desteği vermeye çağıran Zelenski, Rus saldırılarının durdurulmasının sadece cephede mücadele verilerek mümkün olduğunu söylemişti. Zelenski, Rus kuvvetlerinin 14 Ocak’ta ülkesine fırlattığı 30’a yakın füzeden 20’den fazlasının Ukrayna hava savunma kuvvetlerince imha edildiğini kaydetmişti. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Dnipro semtinde 14 Ocak’ta sabah saatlerinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirmişti. Kiev’in Holosiyiv semtine de füze parçalarının düştüğünü kaydeden Kliçko, bu semtte can kaybının olmadığını belirtmişti. Ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlenen Rus füze saldırılarında enerji altyapısı da hasar aldığı için özelikle Harkiv ve Kiev bölgelerinde elektrik kesintileri meydana gelmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün katıldığı bir televizyon programında Rusya’nın Ukrayna’da sürdüğü askeri operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, “Her şey Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay’ın planına göre ilerliyor” dedi. Programda askeri operasyonun dinamiklerini olumlu olarak değerlendiren Putin, “Dinamikler olumlu. Her şey Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay’ın planına göre ilerliyor. Ayrıca umuyorum ki, savaşçılarımız çalışmalarının sonuçlarıyla bizleri bir kez daha memnun edecek” ifadelerini kullandı. Putin’in açıklamasında Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı vurgusu, bir kez daha Wagner ile savunma bürokrasisi arasında Soledar üzerinden çıkan rekabeti gündeme getirdi. Geçen hafta Rus Wagner paralı asker grubunun sahibi Yevgeniy Prigojin, stratejik önemdeki Ukrayna kenti Soledar’ı Wagner grubunun ele geçirdiğini açıklamıştı. Açıklama sonrası Rusya’dan resmi bir doğrulama gelmezken, üç gün sonra Rus Savunma Bakanlığı kentin tam kontrolünün Rus ordusu tarafından sağlandığını açıklamış ancak açıklamada Wagner ifadesi geçmemişti. Prigojin’in geçtiğimiz haftalarda Rus ordusunu eleştiren açıklamaları medyada yer almıştı. Putin’in dün yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay vurgusu, Kremlin’in rekabette tarafını seçmesi olarak değerlendirildi.