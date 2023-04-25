Mayıs ayında gerçekleştirmeyi planlandığımız 45 bin öretmen ataması ile sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Öğretmenlik meslek kanunu eğitimdeki reformlarımızdan biridir. Kariyer sistemi getiren bu kanunla mali ve sosyal haklarda iyileşme yaptık. Birileri ortalığı karıştırmak için harekete geçti. Öğretmenlerimiz kazanımlarına sıkı sıkıya sahip çıktı. Baş öğretmen ve uzman öğretmen unvanlarını alan öğretmenlerimiz mali haklarından da yararlanmaya başladı. 517 bine yakın öğretmenimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Baş öğretmen maaşı 25 bin uzman öğretmen maaşı da 22 bin 500 lirayı buldu. Her iyileştirmeden öğretmenlerimiz de yararlanmaya devam edecektir. “