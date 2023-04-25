Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 45 bin yeni öğretmen ataması müjdesi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MEB Şura Salonu'nda 3 bin 500 Engelli Öğretmen Ataması Töreni'ne katıldı. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: “Eğitim camiamızın kıymetli mensupları, değerli engellilerimiz sizleri muhabbetle selamlıyorum. Bugün 3500 engelli öğretmen adayımızın ataması için bir aradayız. Atamamızın hayırlı olmasını diliyorum. Eğitim kadromuz sizlerle daha da güçlendi. Öğretmenlerimizin yüzde 75'inin bizim dönemimizde atanması eğitime verdiğimiz önemi göstermektedir. Öğretmenlerimizin birikmiş tüm sorunlarını çözmek de bize nasip oldu. Şehit öğretmenlerimizi rahmetle anmak istiyorum.“
45 Bin öğretmen ataması ne zaman?
- Mayıs ayında gerçekleştirmeyi planlandığımız 45 bin öretmen ataması ile sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Öğretmenlik meslek kanunu eğitimdeki reformlarımızdan biridir. Kariyer sistemi getiren bu kanunla mali ve sosyal haklarda iyileşme yaptık. Birileri ortalığı karıştırmak için harekete geçti. Öğretmenlerimiz kazanımlarına sıkı sıkıya sahip çıktı. Baş öğretmen ve uzman öğretmen unvanlarını alan öğretmenlerimiz mali haklarından da yararlanmaya başladı. 517 bine yakın öğretmenimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Baş öğretmen maaşı 25 bin uzman öğretmen maaşı da 22 bin 500 lirayı buldu. Her iyileştirmeden öğretmenlerimiz de yararlanmaya devam edecektir. “
45 Bin öğretmen ataması 2023 ne zaman?
Öğretmen ataması 2023 olacak mı, ne zaman? sorusuna Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şu şekilde cevap vermişti:
"Biliyorsunuz 45 bin öğretmen atamasını sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Aslında bu 45 bin öğretmen ataması son 20 yılın tek seferdeki en yüksek ataması. İnşallah 8 Mayıs itibarıyla bu atamaları gerçekleştireceğiz ve yüzde 50'sinin üzerinde öğretmeni bu 10 ilimizdeki restorasyon çalışmasına destek olmak için görevlendireceğiz. Ağırlığı deprem bölgesine vereceğiz."
45 bin yeni öğretmen nerelerde görev yapacak?
Sözleşmeli öğretmen olarak başlıyorlar. Bulundukları yerde 3 yıl görev yapacaklar. İsterlerse devam edecekler. 5 bin memur alımı yaptık. Burada da önceliği deprem bölgesine verdik. Yani kaynaklarımızın tamamını buradaki öğrencilerimiz için, öğretmenlerimiz için yani eğitim kurumlarının iyileşmesi ve hızlı bir şekilde veya kalkması için kullanıyoruz."