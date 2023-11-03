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5 bin TL emekli ikramiyesi bugün mü yatacak 2023? 5000 TL bayram ikramiyesi tahsis numarasına göre ödenme tarihleri! SSK, Bağkur, 4C sorgulama ekranı...

"5 bin TL emekli ikramiyesi bugün mü yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli bayram ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarihi merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat ışıkhan, ödeme tarihleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte, 5000 TL bayram ikramiyesi tahsis numarasına göre ödenme tarihleri! SSK, Bağkur, 4C sorgulama ekranı...

19:19 - 3/11/2023 Cuma
Güncelleme: 19:21 - 3/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Foto:Arşiv

Foto:Arşiv

"5 bin TL emekli ikramiyesi bugün mü yatacak 2023? 5000 TL bayram ikramiyesi tahsis numarasına göre ödenme tarihleri açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kasım ayının ilk günlerinin yaşandığı dönemde milyonlarca emekli 5.000 TL bayram ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. İşte, 5000 TL bayram ikramiyesi tahsis numarasına göre ödenme tarihleri! SSK, Bağkur, 4C sorgulama ekranı...

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 5 bin lira emekli ikramiyelerinin ödeme takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vedat Işıkhan açıklamasında fiilen çalışmaya devam eden emekliler hariç olmak üzere tüm emeklilere verilecek 5 bin lira ikramiyenin ödeme tarihlerine ilişkin gelen soruya “ "Ödemeler,

Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor." şeklinde cevap verdi.

DUL VE YETİM MAAŞI, EVDE BAKIM PARASI VE 65 YAŞ MAAŞI ALANLAR İKRAMİYE ALACAK MI?

Dini bayramlarda ödenen ikramiyeden 65 yaş maaşı alanlar faydalanırken 5 bin lira ikramiyeden yaşlılık parası ve evde bakım parası alanlar yararlanamayacak.

Dul ve yetim maaşı alan, vefat eden sigortalının eşi ve çocukları emekli ikramiyesi alabilecek.

Dul ve yetim aylığı alanlara ikramiye ödemesi hisse oranına göre yapılacak. Örneğin vefat eden sigortalının eşi %50 oranında ödeme alıyorsa ikramiye tutarı 2.500 TL, %75 hisse alıyorsa 3.750 lira ödeme yapılacak. Ölüm aylığı alan çocuklar ise %25 oranında 1.250 lira ikramiye alabilirler.

5 BİN EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLER ALABİLİR?

Çalışmayan SSK Emeklileri

Çalışmayan Bağ-Kur Emeklileri

Çalışmayan Emekli Sandığı Emeklileri

Çalışmayan Memur Emeklileri

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