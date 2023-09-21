Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını açıkladı. Eylül ayında politika faizi bu beklentiler doğrultusunda 500 baz puan artış ile 30 seviyesine yükseltildi. Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bu ayki toplantısına ilişkin medyan beklenti, faizin 500 baz puan artırılacağı ve yüzde 25,00 seviyesinden yüzde 30,00 seviyesine yükseltileceği yönünde oluşmuştu.

TCMB'nin faiz kararının, enflasyona karşı mücadelede önemli bir adımdır. 500 baz puan, yüzde 5'lik bir değişime karşılık gelir. Faiz oranlarında bir değişimi ifade eden bir ölçüm birimidir. Baz puan, ondalık gösterimde virgül sonrasındaki dördüncü haneyi ifade eder. 500 baz puanlık bir faiz artışı, bir merkez bankasının enflasyonla mücadelede ciddi bir adım attığını gösterir. Bu tür bir faiz artışı, kredi maliyetlerini artırarak ekonomiyi yavaşlatabilir ve enflasyonist baskıları azaltmaya yardımcı olabilir.