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Merkez Bankası faiz kararı: 500 baz puan artırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge Repo faizinde 500 baz puan artışa gitti. TCMB’nin Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası haftalık repo faizi yüzde 25,00'ten yüzde 30,00'e yükseltildi. Peki 500 baz puan artışı nedir? 500 baz puan yüzde kaç, nasıl hesaplanır?

14:27 . 21/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Baz puan nedir? 500 baz puan artışı nasıl hesaplanır?

Baz puan nedir? 500 baz puan artışı nasıl hesaplanır?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını açıkladı. Eylül ayında politika faizi bu beklentiler doğrultusunda 500 baz puan artış ile 30 seviyesine yükseltildi. Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bu ayki toplantısına ilişkin medyan beklenti, faizin 500 baz puan artırılacağı ve yüzde 25,00 seviyesinden yüzde 30,00 seviyesine yükseltileceği yönünde oluşmuştu.

500 baz puan nedir?

TCMB'nin faiz kararının, enflasyona karşı mücadelede önemli bir adımdır. 500 baz puan, yüzde 5'lik bir değişime karşılık gelir. Faiz oranlarında bir değişimi ifade eden bir ölçüm birimidir. Baz puan, ondalık gösterimde virgül sonrasındaki dördüncü haneyi ifade eder. 500 baz puanlık bir faiz artışı, bir merkez bankasının enflasyonla mücadelede ciddi bir adım attığını gösterir. Bu tür bir faiz artışı, kredi maliyetlerini artırarak ekonomiyi yavaşlatabilir ve enflasyonist baskıları azaltmaya yardımcı olabilir.

500 baz puan nasıl hesaplanır?

Örneğin faiz oranının %5,25'den %6,75'e yükselmesi durumunda 150 baz puanlık bir artış söz konusudur.

#baz puan
#500 baz puan
#merkez bankası
#faiz
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Merkez Bankası faiz kararı: 500 baz puan artırıldı