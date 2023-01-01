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Gözler FED toplantısında! Merak edilen soru: Faiz artarsa borsa düşer mi?

Ülkeler bu yüzden enflasyonla mücadele etmek için faiz artırımı politikasını uygularlar. Bu çerçevede ABD Merkez Bankası (Fed) kaç zamandır faiz artırımına gidiyor. Fed’in Eylül ayı faiz toplantısı kararı bugün saat 21:00’da açıklanacak. Faiz oranlarının artması, aynı zamanda risksiz yatırımın getirisini artırmakta. Peki Faiz artarsa borsa ne olur, düşer mi?

11:03 . 20/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Faiz artırımı olursa borsa düşer mi, yükselir mi?

Faiz artırımı olursa borsa düşer mi, yükselir mi?

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı öncesinde yatırımcıların kontrollü bekleyişi sürmeye devam ediyor. Altın, dolar, borsa ve kripto paralara direkt etki edecek olan eylül ayı FED faiz kararı öncesinde, analistlerin faiz beklentisi belli oldu.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 19-20 Eylül tarihlerinde yapılacak ve 20 Eylül akşamı saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.

Faiz oranı artarsa piyasalarda ne olur?

Faiz oranlarını, verilen borç paranın fiyatı olarak düşünürsek, kredi (borç) çekmenin fiyatının artması hem bireysel harcamalarımız üzerinde hem de işletmelerin yeni yapacakları yatırımlar üzerinde etkiye sahiptir.

Faiz oranları arttığında, bankaların birbirlerinden aldıkları borç paranın fiyatı pahalılaşır. Dolayısıyla, bankalar da bu artışı hem bireysel hem de kurumsal müşterilerine yansıtarak, verdikleri her türden kredinin faiz oranını artırırlar.

Faiz faizi artırırsa borsa ne olur?

Faiz oranlarının artması, aynı zamanda risksiz yatırımın getirisini de artırır. Bireyler ve kurumlar birikimlerini hisse senedi gibi daha yüksek riskli yatırım araçları yerine, daha düşük riskli faiz ve türevi yatırım araçlarına kaydırır.

Böylece borsaya olan talep azalırken, dolaşımdaki para miktarı banka kasalarına gireceği için enflasyonda azalma eğilimine girer. Yurt dışındaki yatırımcılar arasından yüksek faizden yararlanmak isteyenleri de ülkeye çekerek, ülkedeki döviz miktarı artırır. Genel olarak faizin yükselmesi borsayı negatif etkiler. Para daha çok mevduat hesaplarına gider.



#FED
#faiz
#borsa
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