Masadaki zam senaryoları ve bütçe maliyeti

Kulislerdeki uzman görüşleri ve AK Partili milletvekilleriyle yapılan görüşmelerden edinilen izlenimler doğrultusunda, 1 Ocak'ta yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemeye ilişkin öne çıkan tahminler şu şekilde sıralanıyor:





Asgari ücret beklentisi: Mevcut ekonomik dengeler çerçevesinde yeni asgari ücretin 33 bin lira ile 35 bin lira aralığında şekillenebileceği öngörülüyor.





En düşük emekli aylığı : Asgari ücretin 35 bin lira seviyesine ulaşması durumunda, en düşük emekli maaşının 30 bin lira ile 31 bin 500 lira bandında gerçekleşebileceği tahmin ediliyor.



