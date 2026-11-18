38 bin sağlık personeli alımı ne zaman yapılacak son dakika? Sağlık Bakanlığı 38 bin hekim dışı personel alımı kadro dağılımı

Sağlık Bakanlığının 31 bin kişilik sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Hastaneler, sağlık evleri ve farklı sağlık hizmeti birimlerini kapsayan pozisyon dağılımının belli olmasıyla birlikte, kamuya atanmak isteyen adaylar başvuru sürecine ilişkin ayrıntıları araştırmaya başladı. Özellikle başvuruların ne zaman başlayacağı, tercih kılavuzunun yayımlanıp yayımlanmadığı ve alım yapılacak kadroların hangi alanları kapsadığı merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 31 bin personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Başvuru kılavuzu yayımlandı mı? İşte adayların beklediği ayrıntılar…