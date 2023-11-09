Emekli ikramiyesi
EMEKLİ CUMHURİYET İKRAMİYESİ HAKKINDA KRİTİK AÇIKLAMA!
Kabine Toplantısı sonrası açıklanan çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere ödenecek 5 bin lira ikramiye ödemesi için geri sayım başladı. Ödeme günlerine dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi.
Yapılan açıklamaya göre ödemelerde kritik haftaya girildi. Hesaplar kontrol edilmeye başlıyor.
5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Bakan Işıkhan açıklamasında "Ödemeler, Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor." şeklinde konuştu.
Buna göre ödemelerin en geç gelecek hafta hesaplarda olması bekleniyor.
KİMLERE VERİLECEK?
Başkan Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." dedi.
Ödeme almak için ilk kriter emeklinin çalışmaması olacak.