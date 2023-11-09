Emekli maaş zammı için güncel hesaplamalar yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayı enflasyon oranları sonrasında hesaplamalar yeniden güncellendi. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yapılacak kesin zam oranı ise Ocak ayında açıklanacak son veri ile netleşecek. Merkez Bankası da 2023 yılı enflasyon tahminini güncellerken tahmin aralıklarının alt noktasını yüzde 62, üst noktasını ise yüzde 68 olarak açıkladı. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 7.500 TL en düşük emekli maaşı ne kadar artacak? İşte konu hakkında detaylar...