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Emeklilere ödenecek 5000 TL ikramiye için tarih araştırmaları başladı! 5 bin TL emekli ikramiyeleri ödeme tarihini Bakan Işıkhan açıkladı

Emekli bayram ikramiyesi için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda müjdesini verdiği 5 bin TL emekli bayram ikramiyesi için kritik aya girildi. Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak tek seferlik verilecek olan emekli ikramiyesi, Kasım ayı içerisinde hesaplara yatacak. "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusuna ilişkin Bakan Işıkhan'dan önemli bir açıklama geldi.

14:17 - 9/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Emekli ikramiyesi

Emekli ikramiyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında, Cumhuriyet'in 100. Yılı'na özel emeklilere 5000 TL ikramiye verilecek. Milyonlarca işçi, memur ve Bağ-kur emeklisi ise
ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağını sorgulamaya başladı. Peki, emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman, ayın kaçında verilecek? Emekli ikramiyesinden kimler muaf tutulacak?

EMEKLİ CUMHURİYET İKRAMİYESİ HAKKINDA KRİTİK AÇIKLAMA!

Kabine Toplantısı sonrası açıklanan çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere ödenecek 5 bin lira ikramiye ödemesi için geri sayım başladı. Ödeme günlerine dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi.

Yapılan açıklamaya göre ödemelerde kritik haftaya girildi. Hesaplar kontrol edilmeye başlıyor.

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Işıkhan açıklamasında "Ödemeler, Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor." şeklinde konuştu.

Buna göre ödemelerin en geç gelecek hafta hesaplarda olması bekleniyor.

KİMLERE VERİLECEK?

Başkan Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." dedi.

Ödeme almak için ilk kriter emeklinin çalışmaması olacak.




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#emekli
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