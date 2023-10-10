Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda verilen emekli ikramiyesi ile ilgili gelişmeler, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle yeniden gündeme geldi. Bir kereye mahsus olmak üzere, emekli vatandaşlara ve hak sahiplerine 5000 lira tutarında ikramiye ödenmesi gündemde. Milyonlarca emekli ise bu gelişmeye dair son bilgileri araştırıyor. Peki, emeklilere 29 Ekim ikramiyesi ne zaman verilecek?

EMEKLİLERE 29 EKİM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Yaklaşık 17 milyon emekli Ramazan ve Kurban Bayramı'nda iki kez ikramiye alıyor. Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödenmesinin gündeme geldiği iddiaları sosyal medyada konuşuluyor.

Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının düzenleme için hazırlıklar yapılıyor.

Açıklamanın bakanlık tarafından yürütülen çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim

AK PARTİ'DEN EMEKLİ İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi hakkında konuştu.

Dağ, "Bakanlıklarımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Giresun İl Başkanlığı’nda ‘Şehir Buluşmaları’ toplantısında konuştu.

Dağ, 29 Ekim’de emeklilere 5 bin lira ikramiye verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "Bir tarih vermek benim bulunduğum pozisyon itibarıyla doğru değil. Hangi aşamada olduğunu çok fazla bilmiyorum. Ama Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar. İnşallah bu konudaki çalışmalar nihayete erdiğinde bunu kamuoyuyla paylaşacaklardır.” ifadelerini kullandı.







