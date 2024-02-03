Ülkemizde gerçekleşen deprem felaketinin yıl dönümü olması sebebiyle okulların resmi tatil olup olmayacağı merak ediliyor. 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiği depremin acı hatırasını yaşatmak ve toplumun birlik ve beraberlik içinde olmasını sağlamak amacıyla birçok ilde anma törenleri düzenlenecek. Peki, 6 Şubat 2024 resmi tatil mi? İşte detaylar...

6 ŞUBAT 2024 RESMİ TATİL Mİ?

Adıyaman Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığı, 6 Şubat'ın depremin yıl dönümü nedeniyle resmi tatil ilan edilmesi için talepte bulundu. MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat ve beraberindeki heyet, Vali Osman Varol'u ziyaret ederek bu konudaki taleplerini iletti.

50 binden fazla insanın hayatını kaybettiği depremin acısını yaşayan Adıyaman, anma törenleri düzenleyerek depremzedeleri anma kararlılığını gösteriyor. MHP İl Başkanlığı, depremin yıl dönümü olan 6 Şubat'ın resmi tatil ilan edilmesini isteyerek, bu özel günün halkın bir araya gelmesine ve anma etkinliklerine daha fazla katılım sağlamasına olanak tanınmasını amaçlıyor.

6 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Vali Osman Varol, MHP İl Başkanlığı tarafından yapılan talepleri değerlendirecek ve bu konuda alınacak kararı kamuoyuyla paylaşacak. Deprem bölgesinde 6 Şubat gününün tatil olmasına yönelik henüz resmi açıklama bulunmuyor. Güncel gelişmeler haberimizde yer alacak.







