|
Özgün

6 Şubat ülke genelinde yaşanan büyük depremin yıldönümünde okullar tatil olacak mı? 6 Şubat Pazartesi resmi tatil mi?

6 Şubat günü meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilimizi etkiledi. Tüm Türkiye'yi derinden etkileyen depremlerin yıl dönümü sebebiyle anma törenleri düzenlenecek. Bu noktada "6 Şubat okullar tatil mi, resmi tatil olacak mı?" sorusu gündeme geldi. İşte, 6 Şubat'ta okulların durumuna ilişkin son dakika gelişmeler...

14:57 - 3/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 14:38 - 3/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Okul
Okul

Ülkemizde gerçekleşen deprem felaketinin yıl dönümü olması sebebiyle okulların resmi tatil olup olmayacağı merak ediliyor. 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiği depremin acı hatırasını yaşatmak ve toplumun birlik ve beraberlik içinde olmasını sağlamak amacıyla birçok ilde anma törenleri düzenlenecek. Peki, 6 Şubat 2024 resmi tatil mi? İşte detaylar...

6 ŞUBAT 2024 RESMİ TATİL Mİ?

Adıyaman Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığı, 6 Şubat'ın depremin yıl dönümü nedeniyle resmi tatil ilan edilmesi için talepte bulundu. MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat ve beraberindeki heyet, Vali Osman Varol'u ziyaret ederek bu konudaki taleplerini iletti.

50 binden fazla insanın hayatını kaybettiği depremin acısını yaşayan Adıyaman, anma törenleri düzenleyerek depremzedeleri anma kararlılığını gösteriyor. MHP İl Başkanlığı, depremin yıl dönümü olan 6 Şubat'ın resmi tatil ilan edilmesini isteyerek, bu özel günün halkın bir araya gelmesine ve anma etkinliklerine daha fazla katılım sağlamasına olanak tanınmasını amaçlıyor.

6 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Vali Osman Varol, MHP İl Başkanlığı tarafından yapılan talepleri değerlendirecek ve bu konuda alınacak kararı kamuoyuyla paylaşacak. Deprem bölgesinde 6 Şubat gününün tatil olmasına yönelik henüz resmi açıklama bulunmuyor. Güncel gelişmeler haberimizde yer alacak.



#okul
#tatil
#6 şubat
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kayseri AK Parti belediye başkan adayları 2024 kesin liste açıklandı