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İstanbul'da 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kalktı mı, devam edecek mi?

65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kalktı mı, devam edecek mi? sorusu Burdur ve Aksaray Büyükşehir Belediyesi'nden gelen açıklamaların ardından merak konusu oldu. Burdur'un ardından Aksaray'dan da benzer bir son dakika açıklaması geldi. İstanbul, Ankara, İzmir gibi Büyükşehirler başta olmak birçok ilde 65 yaş üstü toplu taşıma ücretsiz olarak hizmet veriyor. Burdur'da alınan karara göre 65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşıma kaldırıldı. Karar 1 Ağustos tarihinden itibaren yürürlüğe girerken gözler diğer illere çevrildi. Peki, İstanbul'da 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kalktı mı?

11:35 . 9/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İETT

İETT

65 yaş üzeri toplu taşıma son günlerde araştırılmaya başlandı. 65 yaş üstü toplu taşımanın ücretsiz olması tartışması Burdur'da bir karar imza attırdı. Burdur'da özel halk otobüsü işletmecilerinin aldığı karara göre 65 yaş üstü vatandaşların, basın mensuplarının ve bazı iş kollarında çalışanların ücretsiz olarak yararlandıkları bu hizmetten para alınacak. Bu gelişmenin ardından diğer şehirlerde yaşayıp bu hizmetten yararlanan vatandaşlar da araştırmalarına hız verdi. Peki, 65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşıma bitecek mi?

65 YAŞ ÜSTÜ ÜCRETSİZ ULAŞIM KALKTI MI?

65 yaş üzeri toplu taşımanın ücretsiz olması tartışması son dönemde artmaya başladı. Özellikle akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar sonucunda birçok ilde toplu taşımanın 65 yaş üzerine ücretsiz olması gerektiği ifade edildi. Burdur’da ise 65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşıma kaldırıldı. Karar 1 Ağustos tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Henüz diğer İstanbul, Bursa, İzmir ve diğer illerden bir açıklama gelmedi. 65 yaş üstü ulaşım ücretsiz olmaya devam ediyor.

AKSARAY'DA 65 YAŞ ÜSTÜ ÜCRETSİZ ULAŞIM KALKTI!

Aksaray Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Veysel Öztürk, alınan kararla 15 Ekim 2023 tarihinden itibaren 65 yaş üstü vatandaşların minibüslerde ücretsiz taşınmasının son bulacağını açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Veysel Öztürk yaptığı açıklamada, Türkiye Şoförler ve Otobüsçüler Federasyonu ve Türkiye Tüm Özel Halk Otobüsler Derneği’nin de katılımıyla 65 yaş ve üstü vatandaşların ücretsiz taşınması uygulaması için 15 Ekim tarihinden itibaren bir düzenleme kararı alındığını söyledi. Başkan Öztürk, alınan karar çerçevesinde otobüslerde ücretsiz olarak taşınan 65 yaş üstü vatandaşların artık ücretsiz taşımayı kullanamayacaklarını belirterek, “15 Ekim 2023 tarihinden sonra bu vatandaşlarımızın artık ücretsiz binişe son veriyoruz. Şehit yakınları, gaziler, polisler, engelliler ve basın mensupları dışında, 65 yaş ve üstü vatandaşlar için ücretsiz taşıma hizmeti sona erecek” dedi.

Başkan Öztürk, kararın gerekçesi olarak devletin 65 yaş üstü vatandaşlar için verdiği bin 700 TL maddi desteğin yeterli olmamasını gösterdi.



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