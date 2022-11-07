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TOKİ Şırnak ve Ardahan kura çekimi bugün yapılacak

81 ilde düzenlenen 2+1 ve 3+1 konut projesinde TOKİ kura çekimi için heyecanla bekleniyor. TOKİ kura çekilişlerinin hangi ilden başlayacağı ve il il hangi tarihlerde yapılacağı merakla beklenirken Bakan Kurum'dan açıklama geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum TOKİ 2+1 ve 3+1 konut kura çekilişlerinin Şırnak ve Ardahan'dan başlanacağını açıkladı. Peki, TOKİ Şırnak kura çekilişi ne zaman? TOKİ Ardahan kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
7 Kasım TOKİ kuraları: TOKİ Şırnak ve Ardahan kura çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak?
TOKİ Şırnak ve Ardahan

TOKİ 81 ildek onut kampanyası kapsamında başvuruların sona ermesinin ardından gözler kura çekiliş tarihlerine çevrilmiştiç Bakan Murat Kurum'dan TOKİ kura çekilişlerinin başlayacağı tarihe ilişkin açıklama geldi.

TOKİ ŞIRNAK VE ARDAHAN KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ BELLİ OLDU

Bakan Kurum, ''Kura çekimlerimizin tamamını Mart 2023 ayından tamamlayacağız. İlk kuralar 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan'da çekilecek'' açıklamasında bulundu.

TOKİ İL İL KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

Bakan Kurum 12 ilde konut kura çekilişlerinin 16 Kasım'a kadar yapılacağını açıkladı.

Bakan Kurum açıklamasında şunları ifade etti;

"Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 5 ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilimizdeki 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini gerçekleştireceğiz.

Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

Kura çekimlerimizin tamamını inşallah 2023 Mart ayında tamamlayacağız.

İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun."

TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

  1. TOKİ sonuçları TOKİ'nin resmi internet sitesinden öğrenilebilir. Öncelikle TOKİ’nin internet sitesinde yer alan Türkiye Geneli Satışlar bölümüne gelin.
  2. Daha sonra klavyenizden “CTRL+F” fonksiyonunu kullanarak projenizin adını ilgili alana yazın.
  3. Türkiye Geneli Satışlar bölümünde yer alan tabloda konut sayısından sözleşme tarihlerine kadar pek çok detay göreceksiniz.
  4. Burada aradığınız projenin Detay linkine tıklayarak kura sonuçlarını takip edebilirsiniz.

E-DEVLET TOKİ SONUÇ ÖĞRENME LİNKİ

TOKİ TAKSİTLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlayacak. Kura çekilişinin kasım ayında yapılacağı beklenmesi nedeniyle sözleşmelerin de o ay içerisinde yapılması halinde TOKİ taksit ödemelerinin aralık ayında başlayacağı söylenebilir.

Bakan Murat Kurum katıldığı bir canlı yayın programında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını açıkladı.

2023 mart ayında kura çekimlerinin sona ermesinin ardından sözleşmeler imzalanacak. Sözleşme imzalanacağı sırada peşinatlar ödenecek ve taksitler başlayacak.

Toki kuralarının çekileceği tarih netleşti! Bakan Kurum'dan kura çekilişi tarihi açıklama
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Toki kuralarının çekileceği tarih netleşti! Bakan Kurum'dan kura çekilişi tarihi açıklama
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