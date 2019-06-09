A Milli Takım'dan büyük başarı! Türkiye 2-0 Fransa maç özeti ve golleri

A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçında Fransa'yı 2-0 mağlup ederek H Grubu'nda liderliğe yükseldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda rakibini konuk eden A Milli Takım, ilk yarıda Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder ile bulduğu gollerle 2-0 üstünlük yakaladı. İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan milliler, sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.

H Grubu'ndaki ilk iki maçında Arnavutluk'u 2-0 ve Moldova'yı 4-0 yenen A Milli Takım, son dünya şampiyonu Fransa'ya da üstünlük kurdu. Grubunda üst üste üçüncü galibiyetini alan ve puanını 9'a çıkaran Türkiye, liderliğe yükseldi.

Grupta ilk mağlubiyetini alan Fransa ise 6 puanla ikinci sıraya geriledi.

- Fransa'ya karşı tarihi galibiyet

Milli takım, tarihinde ilk kez Fransa'ya üstünlük sağladı.

Rakibiyle 10 yıl sonra karşı karşıya gelen milli takım, sahadan galibiyetle ayrılmasını bildi.

Rakibiyle ilk kez 1996'da karşılaşan milli takım, sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. 2000'deki özel karşılaşmada rakibine yine 4-0 yenilen A Milli Takım, 2003'te Konfederasyon Kupası mücadelesinde 3-2 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Fransa'ya 2009'daki özel maçta 1-0 yenilen Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rakibini 2-0 mağlup ederek şansızlığını kırdı.

İki takım arasında oynanan 5 maçta Türkiye 4 gol atarken, Fransa 12 gol buldu.

- Hem hücumda hem savunmada başarılı

Türkiye, elemelerde hem hücumda hem savunmada başarılı futboluna devam etti.

H Grubun'da fileleri 8 kez havalandıran milliler, üçüncü maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.

- Şenol Güneş yönetiminde 2019'daki galibiyet serisi sürüyor

Ay-yıldızlı ekip, Fransa galibiyetiyle teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2019 yılındaki beşinci maçını da kazandı.

Milliler, ikinci kez takımın başına geçen Güneş yönetiminde üst üste beşinci galibiyeti aldı.

Güneş'in teknik direktörlüğünde bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Arnavutluk'u Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 yenen A Milli Takım, yılın ikinci maçında Eskişehir'de Moldova'yı 4-0 mağlup etti. Antalya oynadığı özel maçlarda Yunanistan'a 2-1, Özbekistan'a da 2-0 üstünlük kuran Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ise Fransa'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Bu arada ay-yıldızlı ekip, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 11 Haziran Salı günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.

- Saha ortasında büyük sevinç

Karşılaşmanın ardından teknik direktör Şenol Güneş ve milli futbolcular, saha ortasında galibiyeti kutladı.

Ay-yıldızlı oyuncular, daha sonra tek tek tribünleri dolaşarak taraftarlarla galibiyetin coşkusunu yaşadı.



Maçta önemli anlar

19'uncu dakikada hızlı gelişen Fransa atağında Mbappe'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde iyi yükselen Griezmann'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

30'uncu dakikada sol kanattan Cengiz Ünder'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topla buluşan Merih Demiral topu kafayla Kaan Ayhan'a indirdi. Kaan Ayhan'ın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lloris'i geçerek ağlarla buluştu: 1-0.

38'inci dakikada sol kanatta Pavard'dan topu kapan İrfan Can Kahveci müsait durumdaki Burak Yılmaz'ı gördü. Burak Yılmaz'ın yerden etkisiz vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lloris'te kaldı.

40'ıncı dakikada ceza sahası önünde Pogba'dan topu kapan Dorukhan Toköz topu sağ kanattaki Cengiz Ünder'e bıraktı. Cengiz Ünder'in sert ve düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

44'üncü dakikada sağ kanattan Cengiz Ünder'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Merih Demiral'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

İlk yarı milli takımın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

55'inci dakikada ceza sahası sağ çaprazında Pavard'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top, Kenan Karaman'ın ayağına çarparak ceza sahası içerisindeki Burak Yılmaz'ın önünde kaldı. Burak Yılmaz'ın sert şutunu kaleci Lloris güçlükle kornere çeldi.

56'ncı dakikada paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Cengüz Ünder'in ortasında arka direkte topla buluşan Kenan Karaman'ın kafa vuruşunda kaleci Lloris gole izin vermedi. Lloris'den dönen topu Fransa savunması uzaklaştırdı.

70'inci dakikada Cengiz Ünder'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mahmut Tekdemir'in sert şutunu kaleci Lloris güçlükle kornere çeldi.

86'ncı dakikada hızlı gelişen Türkiye atağında Kenan Karaman'ın pasında topla buluşan Burak Yılmaz'ın ceza sahası sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşma, Türkiye'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.