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A Milli Takım'ın EURO 2024 Elemeleri'ndeki rakipleri kimler? UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maç fikstürü

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Takım, D Grubu'ndaki ilk iki maçında Ermenistan ve Hırvatistan'la karşılaşacak. A Milli Futbol Takımı, maçların hazırlıklarına başladı. Peki A Milli Takım'ın EURO 2024 Elemeleri'ndeki maçları ne zaman? Ermenistan-Türkiye maçı hangi kanalda? EURO 2024 Elemeleri maç fikstürü.

09:40 . 21/03/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
A Milli Takım'ın EURO 2024 Eleme maçları

A Milli Takım'ın EURO 2024 Eleme maçları

A Milli Takım, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri ilk maçında 25 Mart Cumartesi günü Ermenistan'a konuk olacak. Türkiye'nin grubunda yer alan diğer takımlar ise Galler ve Letonya. Peki A Milli takımın maçları ne zaman başlıyor? İşte detaylar.

EURO 2024 Elemeleri'ndeki format nasıl?

Elemelerde ev sahibi olarak finallere doğrudan gidecek Almanya ile UEFA Yönetim Kurulu kararı uyarınca turnuvadan men edilen Rusya yer almayacak. Her grupta takımlar, rakipleriyle biri iç, diğeri dış sahada olmak üzere iki karşılaşmaya oynayacak. Maçlar sonunda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 20 takım finallere gitmeye hak kazanacak.

EURO 2024 eleme grubu maçları sonunda finallere katılmayı başaramayan takımlar arasından, 2022/23 UEFA Uluslar Ligi A, B ve C Liglerinde elde ettikleri derecelere göre belirlenecek play-off maçlarının ardından rakiplerine üstünlük sağlayan 3 takım da Almanya'daki final turnuvasına katılmaya hak kazanacak. Bu takımlara ev sahibi Almanya'nın da doğrudan katılımıyla EURO 2024 finallerinde 24 takım mücadele edecek.

EURO 2024 Elemeleri maçları

EURO 2024 Elemeleri Maç Takvimi

Eleme maçları, 23-25 Mart 2023 tarihlerinde başlayacak, 19-21 Kasım 2023 tarihlerindeki son hafta mücadeleleriyle tamamlanacak. Finaller ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Almanya'daki 10 şehrin ev sahipliği yapacağı şampiyonanın açılış maçı Münih'teki Allianz Arena, final karşılaşmasının ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

EURO 2024'e Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.

Ermenistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri ilk maçında A Milli Takım galibiyet için Ermenistan karşısına çıkacak. Ermenistan ve Türkiye arasında oynanacak D grubu mücadelesi 25 Mart Cumartesi günü saat 20.00’da başlayacak.

Ermenistan-Türkiye maçı hangi kanalda?

Ermenistan ve Türkiye arasında oynanacak karşılaşma TRT1 ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.

A milli takım

EURO 2024 Türkiye maçları

A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemelerin'deki maç programı şöyle:

  1. 25 Mart 2023: Ermenistan-Türkiye
  2. 28 Mart 2023: Türkiye-Hırvatistan
  3. 16 Haziran 2023: Letonya-Türkiye
  4. 19 Haziran 2023: Türkiye-Galler
  5. 8 Eylül 2023: Türkiye-Ermenistan
  6. 12 Ekim 2023: Hırvatistan-Türkiye
  7. 15 Ekim 2023: Türkiye-Letonya
  8. 21 Kasım 2023: Galler-Türkiye

EURO 2024 D grubunda hangi takımlar var?

Türkiye’nin yer aldığı D grubunda en iddialı takımların başında Hırvatistan geliyor. Dünya Kupası’nda ortaya koyduğu başarılı performansla yarı finale kadar giden Hırvatistan grubun en önemli takımlarından birisi olacak. İşte, D grubunda yer alan takımlar;

  1. Türkiye
  2. Hırvatistan
  3. Ermenistan
  4. Galler
  5. Letonya

Bugün hangi maçlar var? 21 Mart 2023 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var? 21 Mart 2023 Salı maç programı

Bugünkü maç programı yakından takip ediliyor. Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta yapılan tek maçla sona erdi. Haftanın kapanış maçında Sakaryaspor, evinde Ege temsilcisini 2-1 mağlup etti. Ligde tamamlanan haftanın ardından Yılport Samsunspor, 54 puanla liderliğini sürdürdü. Eyüpspor, 53 puanla zirve takibine devam etti. İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 27. haftasında Juventus, deplasmanda Inter'i 1-0 yendi. UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, bugünün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 21 Mart 2023 Salı maç programı ve güncel Süper Lig puan durumu haberimizde.


#Ermenistan
#Türkiye
#Euro 2024 Avrupa Şampiyonası
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