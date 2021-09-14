Özgün A milli takımın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz kimdir? Stefan Kuntz yaşı, kariyeri
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A milli takımın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz kimdir? Stefan Kuntz yaşı, kariyeri

Stefan Kuntz kimdir? sorusu merak kazandı. A Milli takımın teknk direktörlüğü görevinden ayrılan Şenol Güneş'in ardından milli takımın yeni teknik direktörünün kim olacağı merak ediliyordu. Futbol federasyonu, Alman teknik adam Stefan Kuntz ile İstanbul'da yaptığı görüşmesini tamamladı. Almanya U21 Milli Takımı'nı çalıştıran Stefan Kuntz ile her konuda anlaşma sağlandı. Peki, futbol hayatında bir dönem Beşiktaş forması da giyen ve son olarak Almanya U21 takımını çalıştıran milli takımımızın yeni teknik direktörü Kuntz kimdir? Stefan Kuntz kaç taşında? İşte Stefan Kuntz hakkında merak edilen bilgiler...

Haber Merkezi Yeni Şafak
A milli takımın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz kimdir? Stefan Kuntz yaşı, kariyeri
STEFAN KUNTZ

EURO 2020'de yaşadığımız hezimetin ardından 2022 Dünya Kupası elemelerinde de 6-1'lik Hollanda yenilgisi sonrası 3. sıraya düşen ve turnuvaya katılma şansını zora sokan A Milli Futbol Takımımızda Şenol Güneş ile yollar ayrılmıştı. TFF yöneticisi Hamit Altıntop'un son olarak temas kurduğu Stefan Kuntz ile anlaşma sağlandı. Stefan Kuntz sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi. Stefan Kuntz'un yeni milli takım teknik direktörü olmasının ardından hayatına dair ayrıntılar merak kazandı.

STEFAN KUNTZ KİMDİR?

30 Ekim 1962 tarihinde Almanya'da dünyaya gelen Stefan Kuntz, profesyonel futbolculuk kariyerine 1981 yılında Neunkirchen'de başladı. Buradan Bochum, Uerdingen ve Kaiserslautern'e transfer olan Stefan Kuntz, 1995-96 sezonu başında 1,5 milyon euro karşılığında Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu. Siyah-Beyazlılarda 1 yıl top koşturduktan sonra Bielfeld'a geçen Kuntz, son olarak Bochum'da forma giydi ve 1 Temmuz 1999 tarihinde futbolculuk kariyerine son verdi.

Teknik direktörlük kariyerine, futbola başladığı Neunkirchen takımıyla giren Stefan Kuntz, buradan sonra Karlsruhe, Mannheim ve Ahlen'de görev aldı. Ahlen'den sonra tam 13 yıl teknik direktörlük yapmayan Stefan Kuntz, 2016 yılından beri Almanya U21 Milli Takımı'nın başında.

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