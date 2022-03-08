A101 kaçta açılıyor? A101 çalışma saatleri

Son zamanlarda Koronavirüs salgını nedeniyle birçok yerin çalışma saatlerinden değişiklik oldu. Bunlardan bazıları da zincir marketler. Peki, A101 çalışma saatleri nelerdir? A101 kaçta açılıyor? A101 kaçta kapanıyor?
A101 kaçta açılıyor? A101 kaçta kapanıyor?
A101 hafta içi (Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma) sabah 09:00 saatinde açılıyor.
A101 hafta sonu (Cumartesi ve Pazar ) 09:00 saatlerinde açılıyor.
A101 kaçta kapanıyor?
A101 hafta içi (Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma) 21.00'da kapanıyor.
A101 hafta sonu (Cumartesi ve Pazar ) 21.00'da kapanıyor.