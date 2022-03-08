Özgün A101 kaçta açılıyor? A101 çalışma saatleri
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A101 kaçta açılıyor? A101 çalışma saatleri

Salgın nedeniyle birçok kurumun çalışma saatleri değişti. A101'de bunlardan bir tanesi. Peki, A101 saat kaçta açılıyor? A101'in çalışma saatleri nelerdir? A101 hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri hakkında bütün detaylar sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
A101 çalışma saatleri kaçta? A101 kaçta açılıyor? A101 kaçta kapanıyor?
A101 çalışma saatleri kaçta? A101 kaçta açılıyor? A101 kaçta kapanıyor?

Son zamanlarda Koronavirüs salgını nedeniyle birçok yerin çalışma saatlerinden değişiklik oldu. Bunlardan bazıları da zincir marketler. Peki, A101 çalışma saatleri nelerdir? A101 kaçta açılıyor? A101 kaçta kapanıyor?

A101 kaçta açılıyor? A101 kaçta kapanıyor?

A101 hafta içi (Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma) sabah 09:00 saatinde açılıyor.

A101 hafta sonu (Cumartesi ve Pazar ) 09:00 saatlerinde açılıyor.

A101 kaçta kapanıyor?

A101 hafta içi (Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma) 21.00'da kapanıyor.

A101 hafta sonu (Cumartesi ve Pazar ) 21.00'da kapanıyor.

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