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Özgün A101 iPhone 13 ve 13 Pro fiyatı ne kadar, ne zaman? A101 14 Nisan Kataloğu
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A101 iPhone 13 ve 13 Pro fiyatı ne kadar, ne zaman? A101 14 Nisan Kataloğu

A101 iPhone 13 ve 13 pro satışlarını yapacağını duyurması büyük ses getirdi. A101, her perşembe günü ‘Aldın Aldın’ kampanyası ile indirimli ürünleri vatandaşlarla buluşturuyor. Marketin bu haftaki kampanyası ise şimdiden gündeme gelmeyi başardı. A101, yaklaşık 2 bin liralık indirimle iPhone 13 satışı yapacak. Peki, A101 iPhone satışı ne zaman? A101 iPhone 13, iPhone 13 pro fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
A101 iPhone 13 iPhone 13 Pro Fiyatları Ne Kadar, Kaç TL?
A101 iPhone fiyatları

iPhone fiyatları uçmuşken bir hamle de A101'den geldi. Türkiye'nin en çok tercih edilen market zincirlerinden olan A101 ucuza iPhone 13 satmaya başladı. Peki, A101 iPhone 13 ve 13 pro ne zaman gelecek? A101 IPhone 13 fiyatları ne kadar?

A101 IPHONE SATIŞI NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye'de en çok tercih edilen market zincirlerinden olan A101, bu hafta şaşırtıcı bir iPhone 13 kampanyasıyla gündeme geldi. A101’in indirimli olarak satacağı iPhone 13 satışı perşembe günü gerçekleştirilecek.

A101 IPHONE FİYATLARI NE KADAR?

A101 indirim kataloğunda yer alan bilgilere göre, A101 iPhone 13’ün satış fiyatı 18 bin 599 TL olacak.

Apple Türkiye’de, iPhone 13 satış fiyatı ise 20 bin 799 TL olarak görülüyor.

A101 14 NİSAN AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU
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