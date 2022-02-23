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AB ülkeleri: AB'de hangi ülkeler var, AB'nin ülke listesi

Avrupa Birliği oluşumunun nedeni ve tarihi, Avrupa Birliği'nde olan ülkelerin listesi ve Maastricht Antlaşmasını sizler için düzenledik. İşte haberimizin detayları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AB ülkeleri, ABnin ülke listesi? ABde hangi ülkeler var? ABde kaç ülke var?
Avrupa Birliği bayrağı.

AB, Avrupa kıstasında bulunan ve çoğunluğu Avrupa ülkelerinden oluşan siyasi ve ekonomik bir örgütlenmedir. 1992 senesinde Maastricht Antlaşmasıyla yürürlüğe girmiştir.

Maastricht Antlaşması nedir?

10 Aralık 1991 tarihinde Maastricht’te düzenlenen zirvedeki topluluk, daha önce toplanmış olan Hükûmetler arası iki Konferans çerçevesinde varılan sonuçları temel alarak yeni bir Avrupa Toplulukları Antlaşması yapılmasına karar vermiştir. Bu karardan sonra 7 Şubat 1992 tarihinde imzalanan ve Kasım 1993’te yürürlüğe giren Maastricht Antlaşması ile Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa Birliği adını almıştır.

Avrupa Birliği.
Avrupa Birliği.

AB'nin görevi nedir?

Barış ve refah için birlikte çalışmaya kararlı demokratik Avrupa ülkelerinden oluşan bir topluluktur. Üye olan ülkeler, ortak menfaat içeren kararların Avrupa düzeyinde demokratik olarak alınabilmesi için egemenliklerinin bir kısmını devrettikleri ortak kurumlar kurmuşlardır.

Avrupa Birliği.
Avrupa Birliği.

AB'ye üye olan ülkeler hangileri?

  • Avrupa Birliği yirmi yedi bağımsız devletten oluşmaktadır. Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovaky,Slovenya ve Yunanistan AB'ye bağlı olan ülkelerdir.

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