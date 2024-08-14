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Küresel piyasalar ABD enflasyonuna kilitlendi: TÜFE ne zaman saat kaçta açıklanacak?

FED faiz kararına etkisi olması beklenen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bugün açıklanacak. Dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 2,2 artışla beklentilerin altında gerçekleşmişti.

11:03 - 14/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ne zaman açıklanacak?
ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ne zaman açıklanacak?

Bu haftanın en önemli gelişmesi bugün açıklanacak olan ABD enflasyon verileri olacak. Küresel piyasalarda tüm dikkatler ABD'de açıklanacak tüketici fiyat endeksi verilerine çevrildi.

ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ne zaman saat kaçta açıklanacak?

ABD’nin temmuz ayı tüketici enflasyonu verileri bugün TSİ 15:30’da açıklanacak. ÜFE verisinin ardından çarşamba günü de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisi açıklanacak. Amerikan Merkez Bankasının (Fed) tutumu konusunda daha belirleyici olması açısından TÜFE verisi daha önemli kabul ediliyor, bu sebeple piyasalar tarafından da merakla bekleniyor. Temmuz ayında yıllık manşet TÜFE’nin yüzde 3’ten yüzde 2,9’a, yıllık çekirdek TÜFE’nin ise yüzde 3,3’ten yüzde 3,2’ye gerilemesi beklenirken; aylık manşet TÜFE’nin yüzde eksi 0,1’den yüzde 0,2’ye, aylık çekirdek TÜFE’nin ise yüzde 0,1’den yüzde 0,2’ye yükselmesi bekleniyor.

Fed’in eylül ayında faiz indirimlerine başlamasının beklendiği bir ortamda aylık TÜFE’deki öngörülen artışın gerçekleşmesi halinde Fed üyelerinden gelen mesajlar büyük önem teşkil ediyor.


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