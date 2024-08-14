Bu haftanın en önemli gelişmesi bugün açıklanacak olan ABD enflasyon verileri olacak. Küresel piyasalarda tüm dikkatler ABD'de açıklanacak tüketici fiyat endeksi verilerine çevrildi.

ABD’nin temmuz ayı tüketici enflasyonu verileri bugün TSİ 15:30’da açıklanacak. ÜFE verisinin ardından çarşamba günü de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisi açıklanacak. Amerikan Merkez Bankasının (Fed) tutumu konusunda daha belirleyici olması açısından TÜFE verisi daha önemli kabul ediliyor, bu sebeple piyasalar tarafından da merakla bekleniyor. Temmuz ayında yıllık manşet TÜFE’nin yüzde 3’ten yüzde 2,9’a, yıllık çekirdek TÜFE’nin ise yüzde 3,3’ten yüzde 3,2’ye gerilemesi beklenirken; aylık manşet TÜFE’nin yüzde eksi 0,1’den yüzde 0,2’ye, aylık çekirdek TÜFE’nin ise yüzde 0,1’den yüzde 0,2’ye yükselmesi bekleniyor.