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Küresel piyasalar diken üstünde: Haziran 2024 ABD enflasyonu için geri sayım başladı

Son yıllarda yükselen enflasyon, küresel ekonomiyi olumsuz etkiliyor. Merkez bankaları, enflasyonu kontrol altına almak için faiz artırımı gibi adımlar atıyor. Küresel pisayaların gözü kuşağı haziran ayı ABD enflasyon rakamlarında. ABD enflasyon verisi haziran 2024 küresel piyasalarda yön belirleyici olacak. ABD'de tüketici fiyatları mayıs ayında aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 3.3 olarak gerçekleşti. Peki, ABD enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.

10:47 - 11/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
ABD enflasyon rakamları
ABD enflasyon rakamları

Haziran 2024 ABD enflasyonu için geri sayım başladı. Küresel piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon rakamları haziran 2024 yatırımcılar tarafından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğuna dair "biraz güveni olduğunu" ancak sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye düştüğünden yeterince emin olduğunu söylemeye "henüz hazır olmadığını" belirtti. Peki, ABD enflasyon rakamları ne zaman saat kaçta belli olacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.

ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayı ABD enflasyon rakamları 11 Temmuz 2024 Perşembe günü saat 15:30'da açıklanacak.

ABD ENFLASYON YÜZDE KAÇ, BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Ülkede açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam, haziranda 206 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken işsizlik oranı yüzde 4'ten yüzde 4,1'e yükseldi.

Tarım dışı istihdama ilişkin nisan ve mayıs ayı verilerinde aşağı yönlü revizyona gidildi. Buna göre, tarım dışı istihdamda kaydedilen artış nisan ayı için 165 binden 108 bine, mayıs ayı için 272 binden 218 bine düşürüldü.

Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise beklentiler dahilinde yüzde 0,3 arttı. Ortalama saatlik kazançlar mayıs ayında yüzde 0,4 artmıştı.

Analistler, haziranda istihdam beklentilerin üzerinde artmasına rağmen nisan ve mayıs ayı verilerindeki aşağı yönlü revizyonların ve ortalama saatlik kazançlardaki artış hızının yavaşlamasının ABD iş gücü piyasasının yumuşadığına dair ek kanıt sağladığını ifade etti.

Analistler, söz konusu verilerin enflasyonda soğuma sinyali vermesine karşın yayımlanan Fed'in son toplantı tutanaklarının banka yetkililerinin enflasyonun yavaşladığına dair daha fazla kanıt beklediklerini ve faiz oranlarının ne kadar süre yüksek tutulacağı konusunda bölünmüş olduklarını ortaya koyduğunu bildirdi. Powell, "enflasyonun düşüş eğiliminde olduğundan emin misiniz?" sorusuna, "Buna dair biraz güvenim var." yanıtını verdi.

Fed Başkanı, "Sorun şu ki bunun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye düştüğünden yeterince emin miyiz? Henüz bunu söylemeye hazır değilim." ifadesini kullandı.

Son okumaların ilerleme gösterdiğine işaret eden Powell, daha fazla iyi verinin enflasyonun yüzde 2 hedefine düştüğüne dair güveni güçlendireceğini yineledi.



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#ABD enflasyon rakamı
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#FED
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