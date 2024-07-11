Haziran 2024 ABD enflasyonu için geri sayım başladı. Küresel piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon rakamları haziran 2024 yatırımcılar tarafından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğuna dair "biraz güveni olduğunu" ancak sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye düştüğünden yeterince emin olduğunu söylemeye "henüz hazır olmadığını" belirtti. Peki, ABD enflasyon rakamları ne zaman saat kaçta belli olacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.
ABD ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI MI?
Haziran ayı ABD enflasyon rakamları 11 Temmuz 2024 Perşembe günü saat 15:30'da açıklandı. ABD'de haziranda aylık enflasyon yüzde 0.1, yıllık enflasyon ise yüzde 3 ile beklentilerin altında geldi.
Piyasaların merakla beklediği ABD haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) haziranda aylık yüzde 0.1 yıllık olarak ise yüzde 3 yükseldi.
Piyasa beklentisi aylık enflasyonun yüzde 0.2 ve yıllık enflasyonun ise yüzde 3.4 gelmesi yönündeydi.
Mayısta tüketici fiyatları sabit kalırken (yüzde 0) , yıllık olarak ise yüzde 3.3 yükselmişti.