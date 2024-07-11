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Küresel piyasalar diken üstünde: Haziran 2024 ABD enflasyonu açıklandı

Son yıllarda yükselen enflasyon, küresel ekonomiyi olumsuz etkiliyor. Merkez bankaları, enflasyonu kontrol altına almak için faiz artırımı gibi adımlar atıyor. Küresel pisayaların gözü haziran ayı ABD enflasyon rakamlarındaydı. ABD enflasyon verileri açıklandı. Peki, ABD enflasyon rakamları yüzde kaç oldu? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.

15:40 - 11/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 15:40 - 11/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
ABD enflasyon rakamları
ABD enflasyon rakamları

Haziran 2024 ABD enflasyonu için geri sayım başladı. Küresel piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon rakamları haziran 2024 yatırımcılar tarafından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğuna dair "biraz güveni olduğunu" ancak sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye düştüğünden yeterince emin olduğunu söylemeye "henüz hazır olmadığını" belirtti. Peki, ABD enflasyon rakamları ne zaman saat kaçta belli olacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.

ABD ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI MI?

Haziran ayı ABD enflasyon rakamları 11 Temmuz 2024 Perşembe günü saat 15:30'da açıklandı. ABD'de haziranda aylık enflasyon yüzde 0.1, yıllık enflasyon ise yüzde 3 ile beklentilerin altında geldi.

Piyasaların merakla beklediği ABD haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) haziranda aylık yüzde 0.1 yıllık olarak ise yüzde 3 yükseldi.

Piyasa beklentisi aylık enflasyonun yüzde 0.2 ve yıllık enflasyonun ise yüzde 3.4 gelmesi yönündeydi.

Mayısta tüketici fiyatları sabit kalırken (yüzde 0) , yıllık olarak ise yüzde 3.3 yükselmişti.


Altın fiyatlarında son durum: Yatırımcılar dikkat! Dananın kuyruğu bugün koptu gram kaç lira? Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 11 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın üçüncü gününde hareketlendi. Fed Başkanı Powell'ın faiz indirimine başlanacağına ilişkin açıklamaları piyasalarda hareketlilik oluşturdu. Altının yönünü belirlemede büyük etkene sahip ABD'de enflasyon verilerine açıklandı. ABD'de haziranda aylık enflasyon yüzde 0.1, yıllık enflasyon ise yüzde 3 ile beklentilerin altında geldi. Anlık altın fiyatlarını takip eden yatırımcı, güncel altın fiyatı bugün ne kadar? Altın yükseldi mi? sorularına cevap arıyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? Altın alınmalı mı satılmalı mı, altın fiyatı düşecek mi yükselecek mi? İşte, 11 Temmuz 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...

#ABD enflasyon rakamı
#Merkez bankaları
#FED
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