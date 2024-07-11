Haziran 2024 ABD enflasyonu için geri sayım başladı. Küresel piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon rakamları haziran 2024 yatırımcılar tarafından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğuna dair "biraz güveni olduğunu" ancak sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye düştüğünden yeterince emin olduğunu söylemeye "henüz hazır olmadığını" belirtti. Peki, ABD enflasyon rakamları ne zaman saat kaçta belli olacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.